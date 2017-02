El Consistorio resta importancia a los recursos planteados contra el PGOU

La delegada municipal de Urbanismo, Ana González, ha salido al paso del anuncio realizado el miércoles por los grupos ecologistas que hicieron pública la admisión a trámite del recurso interpuesto por éstos contra el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad, unas declaraciones en las que alertaban a los responsables políticos de las consecuencias que ello suponía para la localidad.

De esta forma, y ante las afirmaciones en las que los ecologistas aseguraban que la ciudad se enfrenta a la cuarta suspensión del documento tras la admisión de su recurso por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la delegada de Urbanismo manifestó ayer que se encuentran tranquilos al respecto, "ya que lo único que se ha producido hasta el momento es la confirmación de que el recurso se ha presentado en tiempo y forma, algo que no implica para nada que se vayan a tener en cuenta las reclamaciones que en el mismo se recogen", explicó.

Que ecologistas y grandes propietarios coincidan en sus argumentaciones es cuando menos singular"

Asimismo, aclaró que hasta el momento en Urbanismo tienen constancia de que se han presentado ya cuatro recursos administrativos y uno en vía contenciosa, y que aún podría presentarse alguno más puesto que no han finalizado los plazos establecidos para ello. No obstante, también incidió en que "en relación con los dos asuntos sobre los que reclaman los ecologistas, la Declaración Ambiental Estratégica y el excesivo crecimiento urbanístico, contamos con los correspondientes informes favorables de los órganos competentes al respecto, por lo que no encontramos motivos para preocuparnos en este sentido".

Por otra parte, Ana González también resaltó durante su intervención que "es cuando menos algo singular que estas reclamaciones vengan de dos sectores como el de las asociaciones de ecologistas y el de los grandes propietarios, coincidiendo ambos en los argumentos esgrimidos. Por un lado, los ecologistas están bloqueando el proceso puesto en marcha y encaminado al suministrar los servicios básicos a las zonas del extrarradio, mientras que los grandes propietarios siempre quieren más, por lo que pensamos que éstos son indicativos de que algo debemos estar haciendo bien al mirar por los intereses de la mayoría de los ciudadanos y de que debemos seguir trabajando en esta dirección".

"Yo soy arquitecta -continuó manifestando González- por lo que no sé lo que puede decir un juez al final de este proceso, pero los ecologistas tampoco son jueces para asegurar con esa rotundidad cuál será el resultado de sus recursos, por lo que seguiremos guardando tranquilidad en base a los informes con los que contamos y que avalan las actuaciones llevadas a cabo conforme a la legislación en relación a los aspectos sobre los que versan los recursos en cuestión".

Por último, la responsable de Urbanismo recordó que desde dicho área municipal y el equipo redactor siguen trabajando en los documentos necesarios para el levantamiento de las suspensiones que se encuentran aún en vigor, "de forma que en el menor plazo de tiempo posible podamos tener todo el documento vigente para el beneficio de la ciudad", concluyó.