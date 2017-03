Chozas reitera sus críticas hacia la dirección local del PSOE

La reciente dimisión del número tres del PSOE en la localidad, Manuel Chozas, y sus críticas a la forma de dirigir el partido que, en su opinión, está llevando a cabo la ejecutiva local trajo consigo el martes una valoración de dicha situación por parte de la secretaria general de la formación en Chiclana, Cándida Verdier, unas palabras en las que Verdier se limitó a lamentar "que quien tan sólo aduce en su escrito motivos personales para dimitir haga unas manifestaciones públicas que hacen daño al partido", y a poner de manifiesto su respeto por la decisión adoptada por parte del ya ex vicesecretario general socialista, aunque no compartiera las formas.

En este sentido, el propio Manuel Chozas remitía ayer un comunicado a este medio en el que respondía a Verdier defendiendo que "quien hace daño al partido no es quien dice que no hay democracia, ni participación, ni libertad, sino quien provoca estas situaciones. Hace daño al partido que sus dirigentes provoquen estos conflictos y los que toman estas actitudes, no el que las denuncia. Si no pudiera denunciarse y que la denuncia fuera conocida por todos, la democracia perdería toda su esencia".

"Esto es lo que debe preocupar en el PSOE -continúa argumentando Chozas- esa falta de participación, libertad y democracia, y ahí es donde se debe marcar la estrategia, pues se pierde toda la credibilidad, los ciudadanos lo perciben y así nos está yendo elección tras elección".

En relación con su dimisión y con las manifestaciones trasladadas a a través de este medio sobre los motivos para hacerlo, Chozas declara que "tras las declaraciones publicadas, he podido comprobar el gran número de compañeros que está de acuerdo conmigo, por lo que, no es daño lo que hago, sino todo lo contrario, favorecer y despejar el camino para que cambien a futuro estas actitudes y que sea yo el último responsable que haya tenido que dimitir".

"El agradecimiento a lo que pude haber aportado llega muy tarde -afirma el ex responsable local socialista, en relación con las manifestaciones realizadas por Verdier, y concluye calificando dicho agradecimiento como- un vano intento por crear ante la ciudadanía una falsa normalidad que no existe. Estoy seguro de que ningún agradecimiento se producirá a nivel interno, y se intentará convencer uno a uno de que yo soy el único equivocado, si no han empezado ya a hacerlo".