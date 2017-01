Chiclana se prepara para una noche de miedo

El sábado 11 de marzo se celebrará en la ciudad el Survival Zombie, un evento que llenará de zombies las calles y que se desarrollará desde las once de la noche. Según el Ayuntamiento, se prevé reunir en el municipio a más de medio millar de participantes procedentes de toda España. El evento se ha presentado en una rueda de prensa muy especial, con los zombies como protagonistas, mostrando sólo una pequeña parte de lo que será la actividad.

El Survival Zombie trata de una gymkana en la que se puede participar como zombie o como superviviente y en la que durante siete horas, las personas que jueguen deberán sobrevivir a los zombies que recorrerán las calles. Además, para hacer más impactante el juego, deberán superar pruebas que los actores profesionales encomendarán a los jugadores. Esta iniciativa dará comienzo a las once de la noche y se desarrollará hasta las seis de la mañana. Los interesados ya pueden adquirir sus entradas en el establecimiento 'Atmósfera Sport' en Chiclana, así como en www.survivalzombie.es.

El delegado de Juventud, José Alberto Cruz, ha destacado que esta actividad ya se ha desarrollado en otros municipios del país "y el resultado ha sido muy positivo tanto para los vecinos como para los jugadores y comerciantes de la zona". Además, también ha hecho hincapié en la seguridad, especificando que "este evento contará con un plan de seguridad a tal efecto, en el que será parte fundamental el imprescindible trabajo de Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja, la seguridad privada y la labor de los propios organizadores".

Cruz también ha señalado que los vecinos no deben preocuparse, "ya que los actores no asustarán a nadie porque sólo se interactúa con los jugadores, que serán identificados con diferentes pañuelos de colores. Por ello, aquella personas que no lleve pañuelo no será molestada, ni serán asustadas por ningún participante en el evento". En este mismo sentido, el delegado de Juventud ha indicado que el ruido tampoco será un problema, ya que "se evitará el exceso de ruido durante la noche".

Por su parte, el delegado de Fomento, Adrián Sánchez, ha expresadoque esta actividad "genera mucha expectación y va a ser un gran espectáculo. Además, va a ser un evento que congregue en el centro tanto a participantes como a curiosos". El edil también ha agradecido la colaboración de comerciantes y hosteleros "por poner su granito de arena, con la apertura de negocios".

La directora de eventos de World Real Games, María Elena Morillas, ha explicado que es un evento en el que los jugadores tendrán que sobrevivir durante siete horas en una ciudad infectada de zombies. "Los participantes se encontrarán en un espacio en el que empezarán a pasar cosas". También ha dejado claro que "es un evento sin drogas y sin alcohol. Se trata de una forma de ocio diferente, en la que pueden venir a jugar personas desde los diez años de edad. Para ello, los menores deberán aportar la autorización paterna, mientras que los niños de 10 a 14 años deberán ir acompañados de un adulto".

Por su parte, Javier Rodríguez ha explicado que "nuestro objetivo es promover el ocio alternativo y el ocio sano, al aire libre y para todas las edades. Lo que queremos es sacar de la monotonía a toda esa gente que busca un sábado por la noche algo distinto a lo que estamos acostumbrados. Hay gente que busca algo que rompa con lo establecido y quieren esto. Lo que vendemos es la experiencia de hacer propia una historia como protagonista".

También ha explicado que cada evento tiene un guión diferente y "en cuatro año llevamos casi cien ediciones y más de 80.000 jugadores de todas partes de España, que también se desplazarán hasta Chiclana, buscando continuar con las historias que creamos, por lo que esperamos más del medio millar de jugadores".