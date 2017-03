Chiclana no prevé una ordenanza para regular la convivencia con el tranvía

La próxima puesta en marcha del tren tranvía que unirá Chiclana con San Fernando y Cádiz traerá consigo una serie de consecuencias y repercusiones en las actividades, eventos y acontecimientos, tanto del día a día en la ciudad, como de las diferentes épocas y celebraciones festivas, culturales y sociales, además de las actividades económicas y comerciales propias de la zona.

Dicha incidencia, que pasa por la necesidad de articular la convivencia propia de esta nueva infraestructura con la vida de la localidad, no será regulada en la ciudad, en principio, por ninguna norma expresa que delimite la interrelación entre tranvía, peatones, negocios, otros vehículos, desfiles de diversa índole, etc. De esta forma, a diferencia de lo que sucederá en San Fernando, el equipo de gobierno local no tiene previsto, por el momento, redactar ordenanza ni normativa alguna en este sentido, sino optar por la regulación progresiva y una vez que se ponga en marcha el tren tranvía y se conozca la incidencia real que éste tendrá sobre el día a día de la ciudad.

Tráfico no descarta planes especiales para zonas o acontecimientos determinados

Así lo explicaba ayer a este medio el delegado municipal de Tráfico y Seguridad, José Vera, el cual manifestaba al respecto que "como hemos venido haciendo hasta el momento con las diferentes empresas responsables de las obras del tranvía y con la propia Junta de Andalucía, las incidencias y consecuencias del paso del tranvía por el tramo urbano de Chiclana se van resolviendo a medida que se plantea cada caso concreto, y en función de los protocolos de seguridad y prevención que existen al respecto y que ya conocen tanto Policía Local como técnicos municipales".

Asimismo, Vera afirmaba en esta línea que "aunque por el momento no hemos planteado la opción de redactar una normativa específica en este sentido, tampoco está descartado que puedan articularse planes concretos para algunas zona o eventos que requieran de tal reglamentación, aunque esa casuística se irá viendo y analizando una vez que entre en funcionamiento el tren tranvía".

Como opción diametralmente diferenciada al respecto, cabe poner como ejemplo la citada ordenanza que San Fernando está redactando, una norma que se encuentra ya en fase de exposición pública y a través de la cual se regularán aspectos como el paso de procesiones, desfiles, carreras, cabalgatas, etc., por la zona en la que discurre la plataforma tranviaria, el uso de la misma por peatones y vehículos en un entorno tan influyente para la ciudad isleña como es la calle Real, eje neurálgico de la ciudad, o la convivencia del nuevo medio de transporte con terrazas y comercios de dicho centro urbano.

No obstante, a este respecto Vera también puntualizaba que la incidencia en este sentido en San Fernando se puede considerar mucho mayor que en Chiclana, "dado que allí el tranvía pasa por la calle principal de la localidad en cuanto a actividad comercial y peatonal, algo que en Chiclana es muy diferente", manifestaba.