Centros educativos recibirán charlas sobre la seguridad en los móviles

El delegado municipal de Juventud, José Alberto Cruz, y el responsable de Cuboit, Víctor Sáenz, han presentado una nueva iniciativa que pondrá en marcha la Delegación de Juventud. Se trata de la campaña sobre seguridad en dispositivos móviles, que se impartirán en los centros educativos de la ciudad. "Siempre hablamos de que los jóvenes actuales son nativos digitales y que saben cómo usar perfectamente los dispositivos móviles, sin embargo, hemos comprobado que pasan por alto aspectos tan importantes como la seguridad, su privacidad y algunos riesgos a los que estamos expuestos si no usamos correctamente los dispositivos móviles, las aplicaciones o las redes sociales", ha señalado el edil.

Con esta iniciativa lo que se pretende "es hacer ver a los jóvenes los peligros reales que nos encontramos al usar aplicaciones móviles y redes sociales, así como el hecho de que la mayor parte del tiempo no somos conscientes de que se encuentran ahí", ha explicado el delegado, destacando que "un ejemplo de ello sería cuando aceptamos los términos de uso de una aplicación pero no leemos lo que aceptamos o cuando no somos conscientes de la cantidad de datos personales que entregamos a numerosas empresas sin ser conscientes".

Además, ha incidido en que "con esto no queremos crear un aura de temor hacia estas plataformas, sino todo lo contrario, ya que el objetivo es incentivar su correcto uso, puesto que es una potente herramienta que nos acompaña durante todo el día". Así pues, estas sesiones que se impartirán a en los centros educativos se centrarán en tres puntos, que son seguridad en las redes sociales Facebook e Instagram, derechos de privacidad como usuarios y conceptos básicos de seguridad en tu móvil. Estos tres puntos se tratarán de forma dinámica y despertando interés en los alumnos, para así motivarlos y crear una sesión interactiva donde todos participemos.

Por su parte, Víctor Sáenz ha señalado que "vamos a intentar acercar a los más jóvenes la realidad que tiene detrás las redes sociales". "Las redes sociales están, cada día, más presentes en nuestra vida cotidiana y nuestros trabajos, por lo que debemos aprender a convivir con ellas", ha explicado el responsable de Cuboit, quien ha añadido que "abordaremos las tres redes sociales más usadas, es decir, Facebook, Instagram y Twitter". "A veces no somos conscientes de la privacidad de los contenidos que colgamos, por lo que queremos llevar a cabo esta campaña formativa sobre el uso de los dispositivos móviles, siempre de una forma dinámica", ha recalcado.