'El Canijo' pregonará el Carnaval de la ciudad el próximo 26 de febrero

Antonio Pedro Serrano Álvarez, conocido popularmente como 'El Canijo' de Carmona, será el pregonero de las fiestas de Carnaval de Chiclana, según anunció ayer en una rueda de prensa el delegado de Fiestas, José Manuel Vera, acompañado del autor carnavalesco y representantes de entidades carnavalescas, José Ruiz, Dolores Romero y Paco Guardiz.

El pregón se desarrollará el 26 de febrero a partir del mediodía en las instalaciones que se habilitarán en la Alameda del Río.

El pregonero afirma que tardó unos diez segundos en aceptar la responsabilidad

Cabe recordar que 'El Canijo' es el autor de la letra y el director de la chirigota que este año lleva por nombre 'No valemo un duro' y que actuó en la noche del lunes en las tablas del Gran Teatro Falla. "Para nosotros es todo un honor contar con él como pregonero del Carnaval de Chiclana 2017, porque su trayectoria como chirigotero y su carrera en este mundo, lo avalan como uno de los mejores representantes del Carnaval", resaltó el delegado.

Vera añadió que el pregón supondrá el pistoletazo de salida al Carnaval 2017 en Chiclana, "que espero que vuelva a brillar con luz propia, ya que contamos con un pregonero de un gran categoría humana, personal y artística". En este sentido, el delegado agradeció que "la semana pasada estuviera 'el Canijo' acompañando y arropando a nuestra comparsa juvenil en su estreno en el Falla".

'El Canijo' nació en Sevilla, más concretamente en el barrio de Alcosa. Es uno de los referentes e impulsores del carnaval sevillano, habiendo participado con agrupaciones sevillanas en el Concurso de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz. Después quedó definitivamente ligado a Cádiz, escribiendo letras para chirigotas y comparsas de la provincia gaditana y formando su actual chirigota gaditana con la que ha sido ganador de varios premios en el concurso, entre ellos tres primeros premios con: 'Los que salimos por gusto' (2005), 'Los Juan Palómez yo te lo guiso tú me lo comes' (2007) y 'Ricas y maduras' (2011). Lo del Canijo de Carmona, no le viene porque naciera en esta ciudad sevillana, si no porque salió varios años en una chirigota de allí.

Por su parte, 'El Canijo' explicó que "cuando me plantearon la posibilidad de ser el pregonero de Chiclana, tardé unos diez segundos en aceptarla, por la importancia que tiene Chiclana y por mi vinculación particular con esta ciudad, porque venía a las noches de Perico Alcántara, porque soy amigo de los Villegas y de Hombres del Campo y porque aquí grabé mi primera cinta". Además, redundó en que se siente "maravillosamente bien por poder dar este pregón, con la responsabilidad que conlleva el hacerlo bien".