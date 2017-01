'El Canijo' pregonará el Carnaval de Chiclana

Antonio Pérez Serrano Álvarez, conocido popularmente como 'El Canijo', será el pregonero del Carnaval de Chiclana donde anunciará los festejos en un acto que se desarrollará en la Gran Plaza, junto a río Iro, el próximo 26 de febrero. El autor carnavalesco dijo que cuando le ofrecieron la posibilidad de ser el pregonero del municipio chiclanero “no dudé ni en diez segundo” y, además, dio unas pequeñas pinceladas sobre cómo será su pregón en una rueda de prensa que ofreció en el Ayuntamiento de esta localidad. En este sentido el Canijo adelantó que ya ha empezado a idear cómo será su pregón “y no va a hacer una actuación empaquetada, porque será algo algo que se hará con mucho cariño y respeto”. Además, en su intervención ante los medios de comunicación también dejó muestra de su agudo sentido de humor, “habíamos pensado en hacer serpentinas con los filos de los chicharrones, pero hemos descartado esa idea”. Cabe recordar que su chirigota ha conseguido tres primeros premios en el concurso del Gran Teatro Falla: 'Los que salimos por gusto' (2005); 'Los Juan Palómez yo te lo guiso y tú me lo comes' (2007) y 'Ricas y maduras' (2011).