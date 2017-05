"CCOO y UPLBA se inventan los motivos de la pérdida de la bandera azul en Sancti Petri"

El delegado municipal de Playas, Joaquín Páez (PSOE), muestra su asombro por las afirmaciones vertidas desde las secciones sindicales de CCOO y UPLBA (Unión de Policía Local y Bomberos de Andalucía) en relación a la causa de denegación de la bandera azul para la playa de Sancti Petri, que se dio a conocer por parte de Adeac, entidad que concede este galardón medioambiental.

Cabe recordar que ambos sindicatos relacionan la pérdida de la bandera azul con aspecto de seguridad en las playas por la falta de presencia policial, asegurando además que se trata de una distinción que se concede tras "evaluarse, entre otras cosas al margen de la gestión ambiental y la calidad del agua, otros aspectos como la seguridad y los servicios que ofrecen los equipamientos" en Sancti Petri.

En este sentido, Páez salió ayer al paso de estas declaraciones recordando que, "tal y como ya dijimos el pasado miércoles, una vez recibimos el escrito por parte de Adeac, el único motivo es el incumplimiento del criterio 9, en relación con la posibilidad de vertidos procedentes de una depuradora que incumple la Directiva de Aguas Residuales Urbanas, según la información oficial analizada por el jurado".

Así, dijo que "nos sorprende las declaraciones efectuadas por CCOO y UPLBA, que se inventan supuestos motivos como falta de seguridad en Sancti Petri, para justificar la pérdida de la bandera azul en esta playa", expresa Joaquín Páez, quien añade que "no sabemos a qué viene esta afirmación, cuando en el escrito remitido por Adeac no aparece nada al respecto. Una cosa es lo que ambos sindicatos puedan reivindicar y otra muy distinta es que se llegue a inventar motivos donde no los hay", incide.

De esta forma, el responsable de Playas reiteró que, "por mucho que quieran levantar la voz para salir en prensa y tratar de confundir a la ciudadanía, lo cierto es que la supuesta falta de seguridad en Sancti Petri, que ambos sindicatos argumentan, no tienen nada que ver con la pérdida de la bandera azul en la playa de Sancti Petri. Es más, si fuera este el motivo, también afectaría al puerto deportivo, que sí ha renovado su bandera azul", comenta Páez, quien asegura que "la seguridad en la playa y el puerto deportivo de Sancti Petri es la misma que en la playa de La Barrosa, ya que los dispositivos de Policía Local y Cruz Roja se planifican para todo el litoral".

Para Joaquín Páez, "es una pena que se viertan afirmaciones malintencionadas e interesadas como ésta, que nada tienen que ver con la realidad, por lo que pedimos a CCOO y UPLBA que no se inventen noticias tan solo para salir en prensa y confundir a la ciudadanía", expresa el delegado municipal de Playas, quien aclara que, "pese a la retirada de la bandera azul a la playa de Sancti Petri, desde el Ayuntamiento insistimos en la excelente calidad de las aguas de baño de nuestro litoral. Y para ello recordar que en este 2017 vamos a hacer 44 controles de agua, además de los que realiza la Junta de Andalucía y los que nos proporciona la boya multiparamétrica, única en el litoral español".