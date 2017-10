La Box acogerá la tercera Semana de la Ciencia que se desarrollará del 7 al 11 de noviembre

El delegado municipal de Juventud, José Alberto Cruz, el representante de CEO y co-fundador de Cuboit, Víctor Sáenz, la representante de Talentum, Alejandra Henares, y la representante de la Ciudad de las Estrellas (CIE), Virginia Sánchez, han presentado la tercera edición de la Semana de la Ciencia, que se celebrará del 7 al 11 de noviembre en el Centro de Iniciativas Juveniles Box. Se trata de una actividad tematizada con la que descubrir aspectos fundamentales como la astronomía, la química, la física o las nuevas tecnologías de una forma espectacular y diferente.

"Como puntos destacables de esta tercera edición de la Semana de la Ciencia podemos subrayar la asistencia de Hipólito Guzmán, miembro de la Agencia Espacial Europea, así como contaremos con un planetario con el que nos veremos inmersos en el universo", ha señalado el delegado. También ha destacado que se desarrollarán "talleres tan útiles como el de 'Cómo ser un hacker en 2017' o ponencias tan relevantes como la de Antonio Luque, presidente del Institute of Electrical and Electronics Engineers en la sección de España. Esta nueva edición de la Semana de la Ciencia también contará con talleres destinados a centros educativos; un noche de observación del cielo con telescopios profesionales; desde Talentum se pondrán en macha experimentos físico-químicos; colaborará Juan Antonio Fernández, maestro ceremonias en el taller de astronomía y en el planetario, etc.

Los interesados ya pueden inscribirse en el centro Box. Dicha inscripción es gratis, pero deben ser socios del centro, proceso que también es gratuito. Toda la programación la podrán consultar en redes sociales de la Delegación de Juventud.