Las Bodegas acoge la mesa informativa para prevenir la enfermedad renal y la obesidad

Con motivo del Día Mundial del Riñón, la Federación Nacional de Asociaciones ALCER ha organizado una mesa informativa en la Plaza de las Bodegas con la intención de sensibilizar e informar a la población para ayudar a prevenir la enfermedad renal crónica, en una campaña que este año lleva por nombre 'Enfermedad renal y Obesidad'. El alcalde de la ciudad, José María Román, y la delegada municipal de Salud, Mª Ángeles Martínez Rico, han acompañado en esta jornada a los representante de ALCER, María del Mar Pacheco y Luis Rodríguez.

Luis Rodríguez ha explicado que ha sido trasplantado de riñón recientemente y que ha sido su quinta intervención. "Mi hermano me donó uno de sus riñones. Me operaron el 1 de febrero, después de varios meses de pruebas, y a los nueve día de la intervención ya estaba en casa. Me encuentro perfectamente y casi estoy haciendo vida normal".

Además, María del Mar Pacheco ha especificado la labor que en esta jornada se está desarrollando en diversos puntos de España. "Esta campaña de sensibilización e información se está llevando a cabo en siete municipios de la provincia al mismo tiempo. Además, en los centros de diálisis y en los hospitales se está proyectando un vídeo sobre un menú saludable para prevenir tanto la obesidad como la enfermedad renal".

Cabe reseñar que este año, los representantes de los enfermos renales, centran su atención en la elevada prevalencia y morbimortalidad cardiovascular que sufren las personas con enfermedad renal, además de los costes económicos que supone el tratamiento crónico de la misma. Y para ello, recuerdan a las Comunidades Autónomas que deben implantar las medidas necesarias para ayudar a prevenir la enfermedad renal crónica.