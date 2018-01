La Audiencia ratifica una sentencia favorable a dos concejales socialistas

Un fallo judicial emitido por la Audiencia Provincial de Cádiz vuelve a dar la razón a los socialistas ante la denuncia que interpuso el actual presidente local y concejal del PP, Andrés Núñez, en defensa de su honor.

Los hechos se remontan a 2013 cuando un empresario denunció al edil popular por una presunta mediación en la adjudicación de obras cuando era delegado del Gobierno municipal y al mismo tiempo ejercía su profesión de abogado. A su vez, Núñez denunció a los ediles socialistas Cándida Verdier y Joaquín Páez, así como al PSOE, por unas declaraciones públicas "en las que nos hacíamos eco de esa noticia aparecida en los medios de comunicación", coincidían ayer ambos. Así, el Juzgado de Primera Instancia número cuatro de Chiclana desestimó en 2016 esta denuncia del concejal popular, quien recurrió la sentencia y ahora la Audiencia Provincial de Cádiz ratifica esa sentencia.

Las costas de los juicios que deberá afrontar Núñez podrían ascender hasta los 14.000 euros

De esta forma, frente a los 41.000 euros reclamados por Andrés Núñez (20.000 euros a Joaquín Páez, 7.000 a Cándida Verdier y 14.000 al PSOE-Chiclana), la Audiencia Provincial ha dictaminado que el presidente del PP local debe pagar las costas de los juicios; es decir, abogado y procurador del PSOE, lo que podría alcanzar los 14.000 euros, según los socialistas. No obstante, aún cabe recurso al Tribunal Supremo.

"Independientemente de la profesionalidad del señor Núñez, en su día entendimos que el derecho a la libertad de expresión nos amparaba para contarles a los ciudadanos de Chiclana qué estaba ocurriendo con un concejal del entonces Gobierno municipal", indicaba ayer Verdier, quien recordó que en septiembre de 2016 se dio a conocer la resolución de la denuncia interpuesta en el Juzgado de Primera Instancia. "Sin embargo, en un momento en el que el PP llevó a concejales e, incluso, ciudadanía a los juzgados, tal y como sucedió con los 2.000 expedientes de disciplinas urbanísticas en Fiscalía, no tuvo suficiente con esa sentencia y la recurrió, pese a que nuestro abogado le propuso una solución amistosa a cambio de reconocer públicamente que no queríamos desprestigiarle", expuso la edil socialista, quien apostilló que "nosotros estábamos dispuestos a pedir perdón, con tal de acabar con esto".

En este sentido, señaló que ahora ha llegado la sentencia de la Audiencia Provincial, "que simplemente ratifica la resolución del Juzgado de Primera Instancia, indicando que prevalece el derecho a la libertad de expresión y de información frente al derecho al honor, que para nada ha sido tocado, puesto que solo informábamos a la ciudadanía de una situación concreta". Además, reiteró que "el señor Núñez no solo deberá pagar las costas de la primera ocasión, sino que deberá hacer lo propio de este segundo juicio. Así, se pone de manifiesto que no le interesa para nada gestionar, dialogar y solventar los problemas. Tuvo la oportunidad de haber parado esto y ahorrarse las costas del primer juicio y, sin embargo, no solo el juez le dice que no se ha atentado contra su honor, sino que deberá pagar todos los gastos judiciales", recalcó.

Por su parte, Joaquín Páez manifestó que "ya no es cuestión de política, sino de algo personal", añadiendo que "le propusimos parar este asunto e, incluso, pedirle perdón públicamente por hacernos eco de una noticia que apareció en prensa, aunque la sentencia deja claro que no se atenta contra el honor, pero el señor Núñez tiene demasiada soberbia política, que le impidió aceptar la proposición de llegar a un acuerdo", expresó el concejal socialista, quien insistió en que "nos limitábamos a informar a la ciudadanía de las acciones de un representante político, cuyo honor está tasado en 41.000 euros".