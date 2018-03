La Asociación de Vendedores Ambulantes reclama cambios en el mercadillo de los martes

La Asociación de Vendedores Ambulantes y Autónomos de Cádiz, a través de su representante, Jesús Espada, se ha hecho eco de las quejas que vienen protagonizando desde hace tiempo muchos de los comerciantes y vendedores del mercadillo de los martes, que cada semana se instala en la zona habilitada para ello en el Parque Periurbano de las Albinas del Torno.

Entre estas quejas, desde el citado colectivo se habla de una progresiva caída de las ventas y unas condiciones inadecuadas en dicha ubicación, por lo que reclaman que se abra un marco de diálogo tanto con los representantes municipales como con otros colectivos o vecinos con el objetivo de dar solución a esta situación y buscar ubicaciones alternativas en la ciudad.

En esta línea, el representante de dicha asociación ha manifestado en declaraciones a este medio que "es evidente que las ventas en el mercadillo de los martes han bajado notablemente en los últimos años, y en muchos de los casos los ingresos que consiguen los vendedores no llegan ni para pagar tasas y licencias, por ello queremos solicitar una ronda de reuniones con el Consistorio para buscar soluciones a esta situación, alguna de las cuales podría pasar por reubicar este mercadillo en una zona más céntrica como el campo municipal de deportes". Asimismo, Espada ofrece abrir estas conversaciones a comerciantes o asociaciones de vecinos, "con el objetivo de trasladarles nuestras peticiones y los motivos en los que se sustentan, y entre todos llegar a un acuerdo beneficioso para todas las partes".

"Si el mercadillo se mantiene en el lugar en el que se encuentra en la actualidad y las tasas que se aplican no se revisan, no nos cabe duda de que terminará muriendo, porque el lugar no reúne las condiciones adecuadas para ello ni las tasas están ajustadas a los tiempos, por lo que no nos queda otra alternativa de buscar soluciones consensuadas con el Consistorio y con otros sectores afectados", concluye Jesús Espada.