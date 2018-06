La Asociación Igualmente repartirá 2.500 abanicos reivindicativos en el recinto ferial

La Asociación Igualmente ha presentado, junto a mujeres emprendedoras que están al frente de entidades empresariales y sociales, una iniciativa que consistirá en el reparto de 2.500 abanicos reivindicativos en los días de celebración de la Feria de Chiclana. Estos abanicos vistosos, alegres y muy coloridos tienen dos mensajes reivindicativos. Por una cara se refleja la frase 'No es No. Respétala No es Tuya' y en el reverso del abanico se puede leer 'Sí con mujeres. Somos más de la mitad' con el que exigen la presencia y participación activa de las mujeres en todas las esferas públicas.

Con esta iniciativa se suman a otras que vienen impulsando diferentes movimientos como el movimiento Mee Too en EEUU, 'No Sin Mujeres' de la Asociación Clásicas y Modernas, al que ahora se han sumado un grupo de intelectuales, periodistas y escritores y el 'Sí Con Mujeres', plataforma creada por mujeres también intelectuales y profesionales.

La segunda actividad que dio a conocer la Asociación Igualmente en las Bodegas Guerra trata de la convocatoria de un Encuentro de Mujeres Emprendedoras, que se llevarán a cabo el 30 de junio en las instalaciones de Chiclana Activa, a partir de las 10:30 horas.

Esta jornada de trabajo tiene como objetivo potenciar el talento, profesionalidad y visibilidad de las mujeres emprendedoras de Chiclana. Este evento está abierto a la participación de todas las profesionales y entidades interesadas en analizar cuál es la situación en la que se encuentran las mujeres empresarias, autónomas y profesionales en cuanto a la visibilidad de sus negocios y cuáles son las dificultades que impiden romper techos de cristal y tener más presencia en la vida social y económica de nuestra localidad.