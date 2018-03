Aplazados los actos del fin de semana sobre la Batalla de Chiclana

El temporal de lluvia y viento que afecta estos días a Chiclana ha provocado que los actos previstos este fin de semana con motivo del 207 aniversario de la Batalla de Chiclana se aplacen para la próxima semana.

De esta forma, el acto de inauguración de la glorieta de la Armada Española y homenaje a los caídos, previsto para hoy sábado junto al hotel Royal Hideaway Sancti Petri, en la urbanización La Loma del Puerco, está previsto que se celebre el próximo sábado 10 de marzo. Por su parte, la Ambientación Histórica de la Batalla, a cargo de la Fundación Legado de las Cortes y prevista para mañana domingo a mediodía en el Parque Público de la Loma del Puerco, finalmente queda suspendida.

No obstante, en principio los actos previstos para la jornada del lunes siguen adelante, tanto la cita que tendrá lugar a las once de la mañana en la placa conmemorativa de la calle La Vega, como el encuentro que la nueva Asociación Pro Fundación Batalla de la Barrosa organiza a las seis y media de la tarde en la misma Torre del Puerco. En cualquier caso, dicho acto, en forma de memorial, se llevaría a cabo en el hall del hotel Royal Hideaway Sancti Petri (antiguo Barceló) en caso de que la climatología no permitiera celebrarlo en el exterior.

Fue precisamente la nueva asociación creada en torno a este hito histórico para la ciudad que este año organiza parte del programa de actos la que se presentó ayer en sociedad, un evento que tuvo lugar en la Casa de Rivera y al que asistieron numerosas personas de diversas entidades y ámbitos sociales y culturales de la localidad.

En dicho encuentro, los responsables del nuevo colectivo cultural dieron a conocer los detalles del mismo, una asociación que, como su propio presidente, José de Mier, explicó ayer, "pretende posibilitar, organizar y difundir actividades de interés cultural que sirvan para remover la memoria de la Batalla de la Barrosa".

Y para comenzar su andadura, la Asociación Pro Fundación Batalla de la Barrosa, como se denomina esta nueva entidad, ofreció ayer una ponencia a cargo de Fernando Durán, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Cádiz, estudioso de la Batalla de la Barrosa y de su repercusión e la prensa de la época y coordinador del libro publicado en 2012 con motivo del bicentenario de la batalla, el cual fue presentado ayer por el secretario de la asociación, Juan Carlos Rodríguez.