Andrés Núñez (PP): "Aunque el proyecto de la Edusi sea una porquería, lo apoyaremos"

El PP ha presentado un recurso a la convocatoria de pleno extraordinario sobre los fondos europeos Edusi (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado) fijada por el Gobierno local de PSOE y Ganemos para mañana. Cabe recordar que es la tercera vez que el Ayuntamiento opta a estas ayudas que, en caso de conseguirlas, ascenderían a 10 millones de euros.

El portavoz popular, Andrés Núñez, destaca que "a las comisiones informativas se ha llevado un borrador, un documento sin acabar, que es sobre lo que se va a votar en el pleno, por lo que si luego se presenta otra cosa, podría incurrirse en un delito".

Por tal motivo, alega, "hemos recurrido la convocatoria, para dar la posibilidad de que se hagan las cosas bien, y se convoque un pleno en tiempo y forma con la documentación correcta, porque el hecho de que nos convoquen a un pleno sin la propuesta a votar supone una vulneración de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución".

En esta línea, el edil popular expone que "uno de los elementos fundamentales recogidos en las bases de los Edusi es la participación pública, y ésta no ha existido, porque no se ha facilitado la participación ni de los grupos políticos ni de las asociaciones". Así, subraya que "ayer mismo Adrián Sánchez dijo en la comisión informativa que por la tarde iba a presentar el proyecto a colectivos, cuando es de preescolar de concejal saber que esa participación no cuenta, porque una vez pasó por comisión informativa, el documento está ya cerrado, y no se puede modificar".

Igualmente, Andrés Núñez censura que el hecho de que "nos deberían haber entregado el proyecto el 9 de noviembre, pero a día de hoy sólo tenemos un borrador, y eso después de volver a encargar la gestión de la tercera convocatoria a la misma empresa privada, con un coste en esta ocasión de 7.500 euros, para presentar de nuevo mal un proyecto perdedor". En cualquier caso, el portavoz del PP dijo que aunque el proyecto sea una porquería, lo apoyaremos".

Por su lado, el Salón de Plenos del Ayuntamiento acogió el pasado martes un taller transversal sobre la Edusi, en el que estuvieron presentes representantes de la Corporación Municipal (a excepción de concejales del PP y PCSSP), así como representantes de distintos colectivos de vecinos, medio ambiente, de salud, de parados y empresarios del centro. Durante el encuentro, el delegado municipal de Fomento, Adrián Sánchez, explicó la situación económica, medioambiental y social de Chiclana, así como los principales objetivos de la Edusi, que se presentará en los próximos días ante el Ministerio de Administraciones Públicas, una vez sea aprobada en el Pleno Extraordinario de mañana.

Sánchez recalcó que, "pese a las críticas vertidas desde determinados partidos políticos, precisamente los dos que no han asistido a este taller, hemos mantenido distintos encuentros para que la Edusi pudiera ser lo más participativa posible".