...Y viceversa

Con sus toques de terror, con sus momentos desternillante y, casi siempre, manteniéndonos atrapados en un enorme interrogante, el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas es una auténtica película. Será por eso que muchos de los autores que han firmado su historia han encontrado en el cine la fuente de inspiración para sus obras.

Cada década con más exactitud, cada generación con más cuidado en el detalle, el séptimo arte no sólo ha servido para prender el primer chispazo que da vida a todo un repertorio o para retorcer algunos de sus más conocidos títulos en juego de palabras (recordemos al cuarteto de Rota con 'Por quien puñetas redoblan las campanas' o 'Me borras de África'), sobre todo, el cine ha marcado estética, a veces, sin llegar a ser copias (la comparsa de Tovar 'Ciudadano Zero' con Metrópolis y 'Las estaciones' del mismo autor con los árboles de El señor de los anillos o 'Los inmortales' de Aragón con el Gary Oldman más favorecido en Drácula, de Bram Stoker), otras, buscando acercarse lo máximo posible al reflejo en el espejo (la chirigota del Canijo 'Las muchachas del congelao' con las princesas Disney, la comparsa de Martín 'Las locuras de Martin Burton' con el personaje de El Sombrerero Loco en la Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton, la chirigota del Sheriff 'Cai Story' con los personajes de la película Toy Story, el coro viñero 'Pinocho' allá por 1982 con el personaje de Disney o la más reciente comparsa 'OBDC' de Germán Rendón con el Charles Chaplin de El gran dictador).

La chirigota 'Golfus de Roma' (con la peli del 66), los cuartetos de Piulestán y Aguilera 'Los que siempre se pasan de tiempo' (con Regreso al futuro) y 'Los niños de la Mary' (con Mary Poppins), el coro 'Cine Caleta' (con Muere otro día) son algunos de los muchos ejemplos.