"Ya hemos triunfado llegando al Liceo"

Después de presentarse en Barcelona a principios de diciembre había que hacer lo propio en Cádiz. Los responsables de la Fundación Cultural Andaluza de Catalunya (Andacat) se desplazaron a la capital gaditana y en la mañana de ayer, en un acto celebrado en el Hotel Puertatierra, presentaron el espectáculo que por primera vez en la historia llevará el Carnaval de Cádiz al Teatro Liceo de Barcelona. Allí se dieron cita tres de los cuatro autores cuyas agrupaciones vivirán esa experiencia en la Ciudad Condal el 19 de marzo: Antonio Martín con 'Ley de vida', El Selu con 'Mi suegra como ya dije' y Vera Luque con 'Los del planeta rojo...'. Antonio Martínez Ares, que estará ese día con 'La eternidad', no pudo acudir al encontrarse ensayando con su comparsa.

El portavoz de la Fundación, Francisco Flores, reconoció que es "un momento poco oportuno para venir a Cádiz, pero un espectáculo como el que vamos a celebrar había que presentarlo aquí". Recordó cómo desde el 2003 cuando se hizo el I Festival de Chirigotas de Cataluña "estamos conectados de alguna manera al Carnaval, una fiesta que allí impresiona desde entonces". Añadió que en Andacat "estamos convencidos de haber dado un paso más, un golpe en la mesa, tras apostar por el Liceo. Era una osadía, una locura, pero al final lo hemos conseguido entre todos". La aventura costará cara. El espectáculo cuenta con un presupuesto entre 80.000 y 90.000 euros.

El sueño se pudo hacer realidad por el apoyo de la Diputación de Barcelona, que medió para conseguir que el Liceo acogiera el festival. "Dos semanas después de que presentamos, el 1 de diciembre, el festival en Barcelona, se agotó el papel. Algo bueno hemos hecho entre todos", apuntó Flores. No solo se han vendido todas las entradas, más de 2.000, sino que hay una lista de reservas. Entre los asistentes habrá "mucha gente que no tiene nada que ver con Andalucía ni es carnavalera, pero que tiene curiosidad por disfrutar de un espectáculo distinto en el Liceo. Y muchos jóvenes de Cádiz que residen en Cataluña. Será un público muy genérico, pero sobre todo gente que ya conoce el Carnaval".

El portavoz de Andacat señaló que entre los objetivos de esta iniciativa se encuentran "llamar la atención socialmente y reforzar puentes con Andalucía, además de seguir trabajando en otras expresiones. Y hacer que Barcelona también vaya a Cádiz a aprender Carnaval". No quedará aquí la cosa. "Pensamos ya en la segunda edición, porque esto no es un proyecto de cuatro grupos, es un proyecto del Carnaval de Cádiz. En 2018 estarán otras cuatro agrupaciones en Barcelona", afirmó.

La gala del 19 de marzo tendrá también un componente solidario. Andacat ha llegado a un acuerdo con el Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona para vender pulseras solidarias en una campaña a la que se ha sumado para impulsar la investigación del cáncer infantil. José Antonio Vera Luque reconoció que "motiva saber que vamos a actuar en el Liceo. Hay muchas ganas de dejar alto el pabellón de Cádiz y hacer afición allí. Vamos a muchos sitios cada año, pero este será especial". Por su parte, Antonio Martín aseguró estar "loco por estar en el Liceo". Agradeció que se hayan acordado de sus 50 años de Carnaval. "Y que me hayan concedido el honor de abrir telón y que la primera copla de Carnaval de la historia que suene en este teatro sea mía", destacó. "Los cuatro autores estamos muy emocionados", concluyó el coplero. El Selu contó que "cuando Andacat manifestaba sus dudas e incertidumbre por cómo iba a salir esto, yo les avisé que el Liceo se iba a quedar pequeño. Y no me equivoqué". Para el autor de chirigotas la que nos ocupa "es una apuesta fuerte porque el Liceo tiene tanto prestigio que no se puede permitir un fracaso en algo que programen". Tenía claro que "ya hemos triunfado llegando al Liceo, porque no estamos hablando de cualquier cosa". Mostró, por último, su deseo de que este espectáculo "se instituya para muchos años".

Acudió a la cita la edil de Fiestas, María Romay, que calificó al proyecto de "muy positivo para la ciudad que lo organiza y para Cádiz". "Me parece magnífico que Barcelona conozca el espíritu carnavalesco. Tengo muy buenas sensaciones con este evento", aseveró.

Carnaval de Cádiz en el Gran Teatro Liceo se desarrollará desde las seis de la tarde del domingo 19 de marzo. Curiosamente, el Cádiz Club de Fútbol jugará ese fin de semana en Girona.