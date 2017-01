Entre el reciclaje y el 'low cost'

Los integrantes del cuarteto del Gago se preparan en un local de la calle Belén. No quedan muy tarde, tampoco tardan mucho en arreglarse, "somos un cuarteto low cost", dice Miguel Ángel Moreno, uno de sus autores. Entre ellos se apañan y preparan lo necesario para cantar en el Falla. "Bueno más bien lo hace Chicho, que lo tenemos esclavizado", añade Ángel Gago. Y es que Chicho ni siquiera está en el local. Se ha ido al teatro a dar los últimos retoques al decorado. "Es Chicho Producciones", bromean.

Según explicaban en el tiempo de espera para el estreno, en el grupo se practica el reciclaje. Las pelucas que ayer llevaban ya han sido utilizadas en más de una ocasión por ellos, también algún que otro elemento del tipo. "Es que las pelucas son de pelo natural, hay que aprovecharlas", incide Figueroa, otro de los integrantes, que empieza su sesión "de baño y masaje". Vamos, que empieza a maquillarse.

Hasta sus personajes están "tiesos" también este año. 'Lo que el viento se llevó' representa a una familia de turistas "de bocadillos" que viene por primera vez a Cádiz y que, mala suerte, le coge los días de Levante. Un tipo muy gaditano que sigue la línea de sus agrupaciones anteriores con 'Los pensionistas...' y 'Asociación de comerciantes...', con dos primeros premios. "La idea está en concordancia con los últimos años, con cosas de Cádiz, que la gente se pueda identificar mejor y podamos conectar", afirmaba Gago. "Ha funcionado y vamos a seguir en esa línea", añadía. Antes se decantaron más por tipos históricos, películas, "algunos no funcionaron bien y hemos tirado a una temática más local", contaba también José Manuel Cossi, autor junto a Moreno.

Cossi aseguraba que aunque nervioso, sus cuarteteros, en los que confía al máximo, se habían quitado de encima la "ansiedad" por lograr un primer premio y remarcaba el trabajo y la dificultad de hacer un cuarteto y de ensayarlo, aunque no tenga que afinar. "Y cada vez se exige más. El público ya pide tres pases con todo nuevo e imagina si una chirigota tuviera que hacer cuatro presentaciones y cuatro popurris". Figueroa decía sentir "responsabilidad", y "frío", reía con una batita de seda.

Sobre que haya menos cuartetos decía Moreno que "la competencia le da vida al concurso", pero que ellos, "con menos o más grupos", lo tienen "que hacer igual". "Es una pena que haya tan pocos" añadía Cossi, que ayer no vería a 'Lo que el viento se llevó' entre bambalinas. El primer año que salieron juntos a uno se le olvidó el texto y él no fue capaz de decirles por donde iban. "Desde entonces lo veo desde el Gallinero. Ellos son los mismos que me echan como me vean por allí", reconocía.