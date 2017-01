"Que no se olvide jugar"

A la pregunta irremediable de cómo se siente, Antonio Pedro Serrano pues también contestaba lo previsto. Los nervios son inevitables. "Si no estuviera nervioso sería que ya no me importa", apuntaba. Esos mismos nervios se dejaban ver en los rostros de los componentes mientras las maquinadoras y el artesano Alex Mariño empezaba a colocarles los tipos. "¡No pesa ná el huevo kinder! Llevo dentro la sorpresa y todo", decía Juan Ardentía, uno de los componentes de la chirigota.

Poquito a poco en el Club Caleta, lugar de preparación elegido, se iba visualizando la idea. Un peta zetas , un Sugus, los chicles Cheiw Junior , esos de fresa ácida, ¿se acuerdan? "Los que tienen más de 40 años reconocerán todo lo que comprábamos en el kiosco y me parecía interesante recordarlo para recuperar también actitudes de entonces donde compartir y me gusta era otra cosa, que nada tenían que ver con las redes sociales", decía entrando así en ese final de popurrí sello de la casa.

Divertirse por encima de todo. "Porque se nos olvida jugar, se nos olvida vivir y cuando te das cuenta te encuentras con que tus dos mellizas van cumplir 18 años", reflexionaba Antonio Pedro Serrano, El Canijo , mientras se preparaba para estrenar en el Falla 'No valemo un duro'. El autor de la chirigota, con música de Jose María Barranco, tiraba de nuevo de la infancia porque al fin y al cabo, es la época en la que más nos divertimos, donde más jugamos, y ¿para que está el Carnaval si no? "Es lo que hacemos. Nos gusta hacer el ganso, nosotros nos decimos la chirindiota ", bromeaba.

Un nuevo director que vuelve tras casi una década

"Esto ha sido un calvario", bromeaba Antonio Rodríguez cuando se le preguntaba cómo había sido la experiencia de dirigir por primera vez la chirigota del Canijo. El que fuera cajilla de 'Los Yesterday' o componente de las comparsas de Martínez Ares, se "echaba la manta a la cabeza" y volvía al concurso después de casi una década alejado de las tablas (hubo un año que sí participó en el COAC). "No quería volver en comparsa, si volvía lo hacía en chirigota y tenía amigos en este grupo y al final me decidí", contaba. Fuera de bromas, dirigir a estos chirigoteros, "un grupo muy fuerte y unido", "ha sido coordinar más que dirigir". Sobre que haya tocado disparar de los primeros, la primera chirigota cabeza de serie que canta, lo veía bien. "Yo controlo lo que está en mis manos y como el sorteo no lo está, si me ha tocado este día para mí es el mejor".