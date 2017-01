El jurado resiste

No era empeño de un día. Ahí sigue el Jurado Diario puntuando, con el mismo sistema que el Oficial, a las agrupaciones participantes en el COAC. Ayer, en la función más corta de la historia, no fue insensible a la participación de una de los grandes grupos, entre los más esperados. La chirigota del Canijo se colocó inmediatamente, bien es verdad que todavía con muy poca oposición a estas alturas del concurso, en el primer lugar de su modalidad. Tiempo habrá de que las cosas cambien, sin duda. O no. El Jurado Diario fue objeto durante la primera función de algunos rumores, difundidos por parte de algunos miembros del Patronato (a lo mejor el mismo que se pavoneó por Cádiz presumiendo de haber acabado con él). Como ayer quedó aclarado el método legal por el que se accedió al teatro, las aguas han vuelto a su cauce. Al menos de momento.