Diez hombres y mujeres sin piedad pero sin 'mardá'

¿Sabe qué es lo que se le pasa a Juan José Téllez por la cabeza hoy mismo? Pues el presidente del jurado del COAC 2017 le está dando vueltas a cómo se las va a maravillar "para que me dé tiempo ir a la Erizá y al certamen" y, "visto lo visto, si debo llevar una mantita térmica al teatro"...

Con buen humor y muchas ganas, el periodista y escritor, y el responsable de la elección de las diez personas -diez hombres y mujeres sin piedad y sin mardá- que medirán la talla de las formaciones que desde hoy pasan por las tablas del Falla, afronta "con todo el heroismo posible" esta "dura prueba", la de "supervisar durante un mes el trabajo que le ha llevado a mucha gente muchas semanas y meses de ensayos", asegura. "Y un compromiso así sólo se puede afrontar desde la perspectiva de que vamos a equivocarnos, porque nunca se acierta a gusto de todos, pero que vamos a hacerlo con criterio, que es la baza con la que he jugado a la hora de elegir a los miembros del jurado", explica.

Un comité compuesto por ciudadanos "con experiencia sobrada en el Carnaval desde distintos flancos". Así, Téllez opina que "no hace falta explicar la calidad y veteranía de Nandi Migueles, Luis Ripoll, Adela del Moral, Josele y Selu Suárez" o "la experiencia en las callejeras de Koki y la versatilidad de Andrés Ramírez" o "la visión con fuerte carga estética" que puede ofrecer Ana Barceló, "que probablemente sea la persona que más conozca el tipo carnavalesco, además de atesorar una gran experiencia académica", o el oído de la periodista Mariló Maye "que además de ser una sonidista de experiencia contrastada, durante más de 15 años ha cubierto el Concurso para la Cope y que actualmente no está ligada a ningún medio de comunicación concreto" o el conocimiento literario de Rafa Marín que ha sido elegido por un doble motivo: "porque yo quería un escritor ajeno al mundillo del Carnaval y por motivos sentimentales ya que con Rafa fue la primera vez que me disfracé en Carnaval, fue en el año 77 e íbamos de la Guerra de las Galaxias", ríe el presidente que también reconoce la labor de Manolo Rojas como secretario, "vital para nosotros porque es quien mejor conoce los procedimientos reglamentarios".

Todos ellos forman parte "del cuerpo de peritos en copla" que el presidente ha querido que figurasen en un jurado que concibe como "una reunión de gente con criterio para juzgar otra gente con criterio".

vocales cuartetos y chirigotas

Koki Sánchez Pérez (Cádiz, 1965). Maestra de Educación Infantil, actriz y participante en el carnaval callejero desde el año 1985 empezando con chirigotas mixtas con autoría masculina hasta que en el año 95 participa en la primera chirigota callejera con autoría femenina integrada por mujeres 'Las Ágatas Ruiz de la Prada'. Ha salido en cuartetos y romanceros ('Las sincronizadas', 'Las Lorcas de remate' o el trío 'Hércules y sus leonas' el pasado año).

Rafael Marín (Cádiz, 1959). Escritor, traductor y profesor en San Felipe Neri. Autor de más de treinta libros, entre ellos, La ciudad enmascarada, que discurre en torno al carnaval de Cádiz. Carnavalero de calle y breve autor ilegal.

Mariló Maye. (Cádiz, 1969) Informadora turística en el Teatro romano de Cádiz. Fue técnico de Imagen y Sonido en el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco durante 9 años. Gran aficionada y periodista que retransmitió el COAC desde 1989 hasta 2006 en COPE Cádiz. En paralelo, ha sido sonidista de numerosas actuaciones carnavalescas, tanto en espacios públicos como en recintos cerrados.

Andrés Ramírez. (Cádiz, 1973) Estudió formación profesional de segundo grado de electricidad, oficio que ejerce. Como intérprete debutó en 1985 en la antología carnavalesca de Antonio del Valle, ha pasado por formaciones juveniles y en el 2000, debuta en comparsa con 'Los del año catapum' (1º premio) para continuar como integrante en las comparsas de Tino Tovar y Jesús Bienvenido. Como autor e intérprete en la calle también es una reconocida figura. Formó parte del jurado del concurso de romanceros. 'Banda de cornetes y tambores' fue su romancero de 2016.

vocales coros y comparsas

Fernando Migueles (Cádiz, 1962). Compositor y autor, 30 años como empleado público del Servicio de Empleo Estatal, cursó estudios de Psicología por la UNED, director de la Coral Solidaria Vox Populi y miembro de la Coral Universitaria de Cádiz.Antifaz de Oro, Estrella de Oro de la peña la Estrella, Molino de Oro de la peña el Molino, Insignia de Oro de la peña Los Dedócratas, Careta de Oro de la peña La Salle Viña. Autor y director de 29 coros (5 primeros premios, 6 segundos, 6 terceros, 5 cuartos y 3 accésits).Fue presidente de Ascoga dos años, vocal del jurado infantil y juvenil del COAC, del jurado Coplas de Andalucía y del jurado de Diario de Cádiz.

José de los Ríos (El Puerto, 1966) Su trayectoria carnavalesca -que comenzó en el 78 con 'Lunaritos flamencos'- está ligada a la comparsa Los gitanos del Puerto en la que ha ejercido como director o compositor musical. Artista flamenco, formó parte de la directiva de la Federación de Asociaciones Romaníes de Andalucía y fue presidente de Jurado de infantiles y juveniles en el COAC.

Ana Barceló (Residente en Cádiz desde los años 80) Diplomada en Magisterio, Ciencias de la Información y doctora en Historia. Asumió el papel de Mari Pepa Marzo, comentarista de los tipos de las agrupaciones para Canal Sur. Autora de las publicaciones Cuaderno de Mari Pepa Marzo y El tipo en el Carnaval de Cádiz. En Diputación creó y gestionó programas como El Flamenco es Tuyo, Conocer la Música, El Teatro en la Escuela. Informó sobre el carnaval en distintos medios de comunicación. Ofreció el Primer Pregón de Asacar. Crea y coordina el premio Candela y Espino. En julio de 2016, recibió el Premio Paco Navarro, otorgado por la Prensa de Cádiz.

Luis Ripoll. (Cádiz) Autor de comparsas desde 1971, de chirigotas y coros, incursiones en cuartetos y callejeras o familiares. A lo largo de su carrera carnavalesca consiguió numerosos premios (8 segundos 5 terceros, varios accésits, Premio Andalucía de pasodobles y más de siete Unicaja, con primeros y segundos en el concurso de La Viña). Antifaz de Oro, Baluarte del Carnaval, Dios Momo, pregonero del Carnaval de Medina, Rota, Paterna y Puerto Real y Jurado de juveniles e infantiles.

vocales chirigotas y comparsas

José Luis Suárez de Bustillo (Cádiz) Debutó en el COAC en 1981 con el coro 'Los grillos reales' y desde esa década ha participado en el concurso ('Rodeo', 'Batmonos que nos vamos', 'A Venecia del tirón', 'Los suramericanos'...). Letrista de comparsas y chirigotas. Antifaz de Oro.

vocales coros y cuartetos

Adela del Moral (Cádiz, 1953). Profesora de Educación Musical de Primaria. Debutó en el carnaval en 1981 con 'Mariscaores gaditanos' (3º premio). En 1983 fue 2ª premio con 'La Tertulia de Doña Frasquita' y 1º con 'La viudita naviera' y 'Watutsi'. En 1992, promueve la chirigota 'Si me llego a oler esta, este año no salgo de hombre orquesta'. Miembro de romancero callejero y directora musical de coros callejeros. Fue presidenta del jurado infantil y juvenil.