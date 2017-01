De generación en generación, como la joya de la familia, ese pequeño lunar escondido o los cuentos con moraleja, la afición carnavalera sobrevive al tiempo, que la fortalece como a los buenos vinos. La noche de ayer fue, algo así, como el gran tributo a la transmisión de ese legado. Se sentía en el ambiente. Se mascaba el morbo que provocaba la ansiedad de esa esperada reunión de MacGregor, Catalino, Caracol y compañía.

'Ley de vida', la comparsa de Antonio Martín, cerraba la noche como la empezó con sólo entonar la presentación, con una puesta en pie y glorificando ese gustito que pasa de generación en generación. Pero durante las cuatro horas anteriores sobre y tras las tablas también se rindió homenaje a esos otros eslabones que aquí estuvieron antes de nosotros y a los que vienen empujando detrás nuestra.

"Con total sinceridad, este año te puedo decir que no venimos a competir. Esta comparsa es un homenaje a mi padre y al padre de Antonio Díaz, el otro autor de la agrupación, y con ellos a toda una generación de padres que ahora tienen los sesenta y tantos, setenta, que fueron los que vivieron la posguerra y Transición y se tuvieron que adaptar a esa libertad improvisada". José Antonio Alvarado se emociona al recordar a su padre, "que ya no está, como el de Antonio", y que como al de su compañero de versos en la comparsa 'No me toques las bolas', le prendió "el gusanillo del Carnaval; aquí nos traía a mí y a mi hermano desde chicos", rememora el sevillano que lleva "29 años" ligado al mundo del Carnaval y "6 o 7 años" con el grupo con el que se presenta ya "en el alto nivel".

De padres a hijos, y de amigo a amigo en esa otra familia sin lazos de sangre. El sueño de salir "con los míos de toda la vida, con gente que incluso nunca había salido en Carnaval pero que somos amigos desde chicos y con algunos familiares" lo ha cumplido Antonio Álvarez Cordero, Bizcocho, autor desde 2009 de la chirigota de San José de la Rinconada, que ayer protagonizó una de las agradables sorpresas de la sesión.

'No te vayas todavía', su fúnebre propuesta que consiguió que el Falla se levantara para rendir un minuto de silencio al finado, metidísimo en el papel, que centraba la escena, contó con la comparsista Alba González como bombista. La cajilla de la comparsa mixta de Sevilla este año sólo está "cedida", ríe la joven, a la chirigota de su amigo El Bizcocho. "Sí, sí, yo vuelvo a mi comparsa, ¡hombre por favor!", prometía mientras se apresuraba escaleras abajo con su grupo en los angustiosos minutos antes de salir a las tablas del Falla.

Minutos que el autor Marco Antonio Nogueroles vivió ayer por partida doble. "A mí me va a dar algo hoy", confesaba el letrista del coro 'La dinastía' que abría la sesión y del cuarteto 'Anónimo' que debutaba en la modalidad de adultos. "El coro creo que ha gustado y que ha subido un par de peldaños con respecto al año pasado gracias al trabajo de Salvador (Longobardo)", decidía Nogueroles "más nervioso" con el cuarteto "tanto por la modalidad que siempre es complicada" aunque "seguro del desparpajo" de sus chicos que vienen de juveniles "y de cómo cantan, es raro ver a un cuarteto que cante tan bien". De hecho, Diego Letrán, el director del quinteto aseguraba que "estoy menos nervioso" de lo que esperaba.

Otro debutante, pero esta vez como público del COAC, es el jugador del Cádiz CF José María Martín-Bejarano, Jose Mari. El roteño que ya había pisado el Falla en varias ocasiones "pero nunca en el Concurso del Carnaval" estaba "encantado" con el ambiente del teatro. "La verdad es que es un espectáculo y quiero disfrutarlo todo lo que pueda", se animaba el futbolista. Otro más para seguir dando vida a este legado donde también forma parte fundamental los que escuchan.