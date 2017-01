5carnavaleros dorados

Cinco carnavaleros de oro puro, cinco personas que llevan más de un cuarto de siglo aportando su granito de arena para engrandecer la fiesta gaditana recibieron ayer su premio ante un Falla entregado. Con el alcalde a la cabeza y Joaquín Quiñones, como presidente de la Asamblea de Antifaces de Oro, se celebró el acto de imposición de estos galardones. Luis Rivero, como autor, y los chirigoteros José Luis Ballesteros El Love, José Armario Gómez Formi, junto a los corista José Antonio García Muñoz Tuffi, integrante del coro de Julio Pardo, y Saturnino Flores Sotelo, estuvieron arropados por sus familiares en un momento tan especial. Algunos, como Rivero o Tuffi incluso salieron con sus hijas al escenario, en el que brilló -como siempre- el Love, que se llevó la mayor ovación de la noche.

l Luis rivero

AUTOR

1. Pues sobre todo me ha dado muchos amigos, mucha gente que he reconocido gracias al Carnaval.

2. Pues sobre todo me acuerdo de la familia, de hecho realmente el Antifaz de Oro deberían recibirlos ellos. Me acuerdo de mis padres y de mi mujer, que es la que lleva el peso de mis ausencias con los ensayos, o a la hora de componer.

3. Es difícil porque tengo muchos momentos bonitos, pero sí es cierto que hay un momento que guardaré siempre en mi memoria, y es un tango que cantamos con 'Cádiz Oculto' los cinco hermanos juntos, y empezábamos y terminábamos cantando solos los cinco.

4. La mayor decepción en el Concurso quizá el año de 'Kumbaya', porque no es que pensara que estaría en la Final sino que me veía bastante arriba, y la comparsa quizá 'La factoría', pero bueno, no dejan de ser disgustos carnavalescos.

5. Me hubiera encantado salir o incluso ver en directo alguna agrupación de Paco Alba.

l el love

CHIRIGOTERO

1. El Carnaval me ha dado muchas satisfacciones y muchos amigos, y eso es lo que me llevo.

2. De mis padres y de toda mi gente, que son los que sufren.

3. Son muchos, ahora mismo no sé. Tengo momentos magníficos con mi grupo, con mis amigos, que somos como una familia, y eso es lo mejor, lo que más valoro. Nos hemos reído muchísimo y de eso es de lo que te acuerdas.

4. Ha habido cositas, pero no tengo disgustos grandes clavados. Esto es Carnaval.

5. En 'Los borrachos', o en cualquiera del Selu. Soy del Selu. Me encanta todo lo que saca.

l formi

chirigotero

1. Pues me ha dado sobre todo muchas satisfacciones, también algunos disgustos, y un grupo de amigos que siempre hemos estado saliendo juntos.

2. Me acuerdo de mi familia, este galardón se lo dedico a ellos, y a mi chirigota, mi segunda familia.

3. Tengo muchísimos, pero quizá el último pase de 'Los juancojones', con todo el Falla puesto en pie fue increíble. El que ha vivido eso sabe de lo que estoy hablando.

4. ¿Disgustos? Uno cada día. Los ensayos, los problemas, pero bueno, no hay que tomárselo muy a pecho

5. En 'Caleta'.

l tuffi

corista

1. Pues me ha dado muchas alegrías, conocer a gente estupenda y podría decir que vinculo hechos como los nacimientos de mis hijas con el Carnaval.

2. Me acuerdo de mi familia sobre todo. Y este Antifaz lo repartiría entre ellos y entre todas las personas que han salido conmigo a lo largo de todos estos años.

3. Tengo muchos, pero bueno, quizá la primera vez que gané en el Falla, el año de 'El coro'. Para mí ser corista y poder entrar en el coro de Julio Pardo para mí fue grandioso.

4. Cuando nos quedamos fuera de la final con 'Los manitas', el año que Julio era pregonero.

5. Sin duda en 'La tienda la cabra'. Llegué al coro el año siguiente.

l Nino flores

corista

1. Pues que he conocido a mucha gente nueva y me lo he pasado muy bien. Me ha dado vidilla.

2. Me acuerdo sobre todo de mi madre, y de gente que me aprecia, de gente que ya no está como el Pillo o Manolo Cabaña.

3. Tengo muchos momentos bonitos, quizá el segundo premio con Guimerá el año de 'Ustedes estáis fatá'. También con 'El cuarto reich'... en fin.

4. Disgusto, pues bueno, el último año que estuve con el Lama y que murió mi madre. El año de 'La atlántida' también nos llevamos un disgusto gordo.

5. No lo he pensado nunca, la verdad. Estoy contento de los grupos en los que he participado.

