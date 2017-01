Dos coloretes y el tango por bandera

Por unos minutos, a la lúgubre y oscura calle Vea Murguia le salen dos coloretes. Tataratachín, tachín, tachín. En tres columnas de hombres, el batallón enfila la oscuridad para iluminarla en explosión de color y alegría. Resuenan la caja y el bombo en los tramos más silenciosos de la vía (que no son pocos) pregonando, no que ha llegado el pasodoble, pasodoble, pasodoble; esta vez, anunciando la promesa del "tango de Cai, Cai". El tango que firma Faly Pastrana para su coro que toma "el espíritu reivindicativo y gracioso" de Fletilla. El mismo espíritu que ya llevan puesto desde el Baluarte de la Candelaria.

La fortificación que mira al Carmen guarda los secretos de una agrupación de solera y de renombre que "compite cada año contra sí misma", recalca su autor convencido de la propuesta que esta año defienden, y nunca mejor dicho, sus hombres. Porque 'El batallón Fletilla' es justo lo que da a entender su nombre. Una legión de soldados bien pertrechados de munición carnavalera -plumeros, matasuegras, pitos de caña, papelillos...-, de pinturas de guerra -sus dos coloretes- y de sus armas secretas, "un tango que ya verás cuando lo escuches, de Cai, Cai" y "unos cuplés muy cachondos que yo creo que van a hacer al público reír, al igual que muchos detallitos del popurrí".

Una compañía, vestida por Luisa Guerrero y con el diseño y la escenografía de Artifex, "preparada para defender el tango y el carnaval de Cádiz de verdad, el de toda la vida", apoya Rubén Vargas, uno de los seis nuevos soldados con los que cuenta el coro de Pastrana.

De hecho, para el chirigotero esta es su "primera vez" en la modalidad de coro, una experiencia que, asegura, le ha "encantado". "Es más, recomiendo a los carnavaleros que salen en otras modalidades que, si tienen la oportunidad, prueben un año en un coro, en un coro grande como éste, porque se aprende muchísimo y porque se van a sorprender porque la imagen que muchos tienen del coro no tiene nada que ver con lo que es en realidad. Yo me he sorprendido y para bien", resuelve en el patio del Baluarte de la Candelaria, que es una feria.

Familiares y curiosos se arremolinan en la entrada entornada de la sala B donde los coristas calientan voces. "¡Estamos saliendo como los cangrejos!", protesta con arte uno de los integrantes a la vez que se tiene que poner de lado para acceder al patio.

Rigurosos y obedientes al grito del capitán de "¡vámonos pal Falla!", los hombres salen para mirar de frente al Carmen y formarse en tres filas. "¡Venga que no somos nuevos en esto! ¡A formar!", el veterano Antonio Carlos encabeza la tropa que se dirige a Vea Murguia para invadirla de color, para seguir por la plaza Viudas y girar en Sacramento. ¡Ya estamos en el templo, señores!