76 y 78, de las primeras reivindicaciones al 'entierro' de las Fiestas Típicas

No era fácil borrar de un plumazo el pasado ni ser demasiado atrevido en el presente y el futuro cercano. En 1976 se respiraban ya nuevos aires. En mayo, todavía, las Fiestas Típicas miraban con el rabillo del ojo a noviembre, fecha en la que falleció Franco. En la comparsilandia, después de casi treinta años de censura, la muerte del Caudillo se veía ya como una apertura de las coplas a la libertad. Aquel 1976 incluso participaron agrupaciones con nombres preclaros. Pedro Romero y Aurelio Real presentaban 'Carnaval 76', apostando en el estribillo por una nueva era: "Fiestas Típicas Gaditanas, eso no nos dice ná, nosotros lo que queremos es Carnaval... ¿cómo?... Carnaval, Carnaval, Carnaval...". Igualmente, Miguel Villanueva, que firmaba el libreto como Óscar Iradi, era el autor de la letra y la música de 'Ilusión carnavalesca', una comparsa dirigida por José Moreno. Esta agrupación dedicaba prácticamente todo el repertorio a pedir el Carnaval y en febrero. Pasada la incertidumbre de 1977, fue en 1978 cuando se ofició el entierro de las Fiestas Típicas. Un cortejo fúnebre por las calles del centro organizado por el coro 'La guillotina' (el año antes 'Los dedócratas'). 'Diario de Cádiz', en su edición del 4 de febrero de 1978, publicó la esquela del sepelio. En el interior del periódico se podía leer "Patrocinado por 'La Guillotina'. La gran noche del remozado Carnaval gaditano tendrá esta tarde un original y divertido prólogo con el 'entierro' de las Fiestas Típicas, acto auspiciado por el coro 'La guillotina' y que a buen seguro encontrará un simpático eco en toda la población. La misiva recogía el itinerario del cortejo, el cual partía, a las cinco de la tarde, de la plaza de San Francisco, finalizando en el Gran Teatro Falla. Como curiosidad, en el ataúd que portaba las desaparecidas fiestas gaditanas figuraban unas pancartas con leyendas de todo tipo. La caja llevaba adosadas a ambos lados seis coronas fúnebres con inscripciones como 'Vicente no te olvida', 'Pepiño con amor', 'De tus amigas las casetas' o 'El Quini no sabe si olvidarte'. La convocatoria, a modo de esquela, congregó a miles de gaditanos.

Mas no puede olvidarse que en febrero de 1975 Marcos Zilberman fue noticia por salir a la calle disfrazado para reclamar el fin de las Fiestas Típicas en mayo y el regreso del Carnaval a febrero.