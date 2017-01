Muchas ganas de concurso

Había ganas de escuchar las primeras coplas. El estreno siempre se coge con ganas, con muchas, después de un año de espera de los carnavaleros. Había un público expectante y entre la oscuridad del gallinero ya se pudo oír eso de ¡chirigota, chirigota!, el himno de 'Los hinchapelotas' o el mítico ¡Cai!.

Y la puesta de largo del certamen de 2017 no se la quisieron perder algunas de las caras que serán protagonistas de estos días, con permiso de las agrupaciones. El primero de ellos el pregonero, Antonio Rico Segura, Pedro el de Los Majaras. "Me siento distinto. Yo siempre he entrado por la puerta de atrás del teatro y hoy he entrado por la principal", comentaba después de saludar por camerinos. Está preparando "mucho" el pregón, dijo. "Me va a ayudar mucha gente y va a salir muy bonito", aseguraba dirigiéndose a su palco.

Y el palco de las ninfas vacíoEste año no hay ninfas. El palco que utilizaron el pasado año, junto al Municipal, estuvo vacío. Más de un palco se pudo ver ayer vacío en el Gran Teatro, a pesar de que el taquillaje se vendió.el pregonero no falta a su citaAntonio Rico Segura, 'Pedro el de los Majaras', flamante pregonero del Carnaval 2017 no quiso perderse el estreno del Concurso de Agrupaciones. En su palco se le pudo ver disfrutando y recibiendo el cariño de los aficionados a la fiesta que tanto lo admiran.

Antes se encontraba al alcalde, José María González, por los pasillos. El primer edil asistió al arranque del COAC y estuvo en el palco municipal junto a la nueva edil de Fiestas, María Romay, y otros concejales del equipo de gobierno, entre ellos el anterior responsable del área, Adrián Martínez de Pinillos.

Sobre las tablas, la comparsa 'Las valientes' se preparaba para cantar. Les tocaba romper el hielo después de la entrega de los Antifaces de Oro a los galardonados de este año. "Ole 'Las Valientes' y el que no diga ole que se le caigan los dientes", chillaban desde el público.

Sus integrantes, con la mayoría de voces femeninas, aprovechaban para reivindicar y sacaban una pancarta contra el maltrato. Y reivindicaban un papel más destacado para la mujer en la fiesta. "A la mujer que le guste esto que luche por ello, que tenemos el mismo derecho que los hombres a estar aquí cantando", apuntaba Estrella. La joven de San Fernando, muy emocionada tras su debut en el Falla, había vivido muchas sensaciones. "No sabía si reír o llorar, pero ha sido muy bonito. Para nosotras se queda para la historia", afirmaba.

Tras ellas, una chirigota de Cádiz, una comparsa de Dos Hermanas y un cuarteto de Córdoba, que venía por segunda vez al concurso. La comparsa cabeza de serie de la noche, 'OBDC La última flor', cantaba en quinto lugar y dejaba uno de los momentos más emotivos, con su pasodoble dedicado a Miguel Clares, cartero real.

Y justo cuando más a gustito se estaba terminaba la esperada primera noche, esa que se coge con más ganas. Porque este año durante la preselección las sesiones serán más cortas y sin descanso, con un máximo de siete grupos, una de las principales novedades de esta primera fase.