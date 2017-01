Gargajillos

Anda Cádiz en debate profundo, de esos que gustan en la ciudad sobre temas importantes. En esta ocasión se tercía sobre el traje típico gaditano ya que parece que el de piconero y piconera pierde enteros. La verdad es que el traje parece más que típico propio de peluquería de los años 80, cuando las mujeres se ponían una especie de red para protegerse el peinado, es un poquito ajin…bueno más que ajín, ajón…vamos ajón, ajón.

Es necesario por tanto trabajar en el diseño del nuevo traje típico que lucirán los gaditanos y las gaditanas en los acontecimientos importantes para la ciudad en el siglo XXI. La verdad es que lo de los madroños en tierra de cangrejos moros nunca ha tenido mucho sentido. En todo caso la redecilla en vez de llevar borlones debería de llevar colgando erizos, ostiones, burgaillos, coñetas y camarones de estero…aunque así la cabeza del vestido de gala, más que un coco, parecería una mariscada de La Marea.

De todos modos "la pestiño Party" gaditana se ha lanzado en defensa del piconerío y ya buscan alguna foto de Hércules vestío de piconero y los dos leones tejiéndole la madroñera para darle rigor histórico al atuendo. Yo ya siempre he dicho que a mi en cuestión de cohortes femeninas para fiestas, lo único que me gusta son lo de las musas de Chiclana, porque me recuerda a la mayonesa, que es una de mis perdiciones.

Me permito sugerir un rediseño del traje típico gaditano y este debe basarse en el gargajillo gaditano, también conocido como cangrejera. El zapato que se coloca uno en La Caleta para evitar los pinchazos de las piedras ostioneras. Evidentemente estaríamos hablando para el traje típico gaditano del gargajillo color carne, que es el auténtico, no vayamos a estropearlo con cangrejeras fosforitas.

En verano el gargajillo puede lucirse a pie desnudo (cuidadito con las uñas) y en invierno queda de escándalo con unos calcetines, a poder ser marrones, que es como mejor queda. Ya todo el resto del traje debe ir en torno a esta prenda que si es enteramente gaditana. Para lucir como se debe los gargajillos, ya esa en versión carne sin salsa en verano o con elegantes calcetines marrones en invierno, lo suyo sería lucir por encima un pantalón estilo pescador de la caleta que deje la pierna al descubierto como de pantorrilla pabajo. Lo suyo sería recogerse los bajos del pantalón con varias vueltas. Se deja a criterio del individuo la depilación de las pantorrillas. Ambas prendas tanto el gargajillo como el pantalón de mariscador, son perfectamente unisex, con lo que estaríamos además siendo políticamente correctos…que no está la cosa para ser políticamente incorrectos.

Personalmente en cuanto a la parte alta de la vestimenta me inclinaría por una elegante camisa blanca anudada a la altura del ombligo. Aquí también se puede optar, en la versión invernal, por llevar camiseta blanca interior, aunque se pierde el encanto de enseñar el ombligo, que es algo que gusta mucho en Cádiz, sobre todo en las cabalgatas de primer domingo.

Al cuello, en homenaje a Quiñones, se podría llevar un hueso de corvina colgado en plan collar. En su defecto, si no hay corvina, vale un hueso de cazón, pero sin meter en adobo, que está chungo ir a los actos de postín oliendo a vinagre.

En cuanto a lo que es el tema del gorro ahí Cádiz debería ser totalmente innovador. Se podría optar por la gorra de capitán de embarcación de menos de 6 metros de eslora, con su escudo del Cádiz en el frontal, pero yo creo que lo que daría glamour a este borrador de traje típico gaditano sería ponerse aquel gorro que sacó Antonio Martín en una comparsa y que era como un inmenso burgaillo. A juego, en caso de llevar el individuo o la individua, sarcillos o pirsings, se podría optar por uno en forma de boca de la Isla, por aquello que acordarse también de los vecinos.