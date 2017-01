Ciudadanos pide transparencia

"Ya ha comenzado el Carnaval y el Consejo Rector del Patronato del Carnaval sigue sin estar constituido formalmente", ha afirmado el portavoz de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao, quien ha explicado que "por este motivo hemos solicitado que se convoque el Consejo Rector y que se aclaren diferentes asuntos como por ejemplo la información detallada del acuerdo alcanzado con Canal Sur para la retransmisión del concurso de agrupaciones; el protocolo previsto durante las sesiones en el Gran Teatro Falla; conocer con detalle del uso de todos los palcos que no sean ocupados por espectadores; o la programación de actos y eventos del Carnaval, entre otros temas".

A esto hay que sumar que en el día de ayer -por el lunes- Ciudadanos tuvo conocimiento del envío de un correo electrónico desde la Fundación Municipal de la Mujer en el que se especifica que los palcos 3 y 4 están a disposición de las entidades que lo soliciten y que se asignarán por orden de llegada. "Este ofrecimiento no nos cuadra. En el pleno del 29 de enero de 2016 se aprobó una enmienda de sustitución de Ciudadanos en la que se encomendaba a la Junta de Portavoces la gestión y administración de todos los recursos de protocolo de los que dispone el Ayuntamiento".

"Además -ha añadido el concejal- respecto al Falla, eran los palcos 1 y 2 los que estaban cedidos a la Delegación de Cultura. No entendemos por qué ahora la Fundación de la Mujer ofrece otros palcos y deciden el reparto sin contar con la Junta de Portavoces, que es el órgano designado para la administración de estas entradas de protocolo".

Tras tener conocimiento de este envío por parte de la Fundación de la Mujer, el grupo municipal Ciudadanos ha entregado una instancia en la que solicita tener una copia de todos los correos electrónicos que se recepcionen en gabinete de alcaldía en referencia a los accesos a los palcos 3 y 4 durante el concurso oficial de agrupaciones que se celebrará en el Gran Teatro Falla; y ha solicitado explicaciones sobre por qué se ha realizado este ofrecimiento si es la Delegación de Cultura la encargada de repartir las entradas entre entidades sociales y colectivos.

Pérez Dorao también ha recordado que "la moción aprobada pone sobre la mesa otros asuntos sobre los que el equipo de gobierno no ha actuado con diligencia, como es el informar puntualmente a los grupos de la oposición del uso que se está realizando de estas localidades y bajo qué criterios se están decidiendo y el hecho de que aún no se ha redactado un borrador de reglamento de protocolo, dos temas sobre los que no hemos tenido ninguna noticia desde que se aprobó"

El portavoz ha recalcado que "hace ya un año que se aprobó esta moción, y todo sigue igual, esta es la forma de trabajo del equipo de gobierno de esta ciudad"