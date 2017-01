Bufandas en noche cálida

Por más que en el patio de butacas había gente con bufandas y chaquetones de los gordos, de esos que podrían utilizarse en una carrera de trineos por Alaska, no podría decirse que la cuarta función de preselección del COAC 2017 tuviera un ambiente gélido. Y no sólo porque Vera Luque, que como cabeza de serie cerró la función, confirmara todo lo bueno que de él siempre se espera, sino porque el resto de grupos mantuvieron un nivel correctísimo. Algunos, como '¡Ojú qué bochorno', llegado desde Écija, consiguieron incluso que medio patio de butacas se pusiera en pie. "Esto es la Catedral, así que no nos esperábamos esto y por eso estamos supercontentos", decía Pablo, el cajilla de la agrupación en una zona mixta que reluce como el sol con tantas cámaras y tantos focos concentrados en tan pocos metros cuadrados.

No eran los únicos contentos anoche, porque los chirigoteros de Puerto Real de 'Los auténticos camaleones' también se felicitaron de la buena acogida una vez se cerró el telón. Su autor, reconocía que las sensaciones habían sido "buenas" y que tenían repertorio si hiciera falta, que es lo que "nos gustaría, como a todo el mundo", dijo.

colectivos y ampas en el teatroEl Ayuntamiento también va a repartir este año entradas para las AMPAS de los colegios de la ciudad. Ayer le tocó el turno al del colegio Santa Teresa. Junto a ellos, la asociación Amigas del Sur.la barra del falla tarda en calentarseAunque a última hora de la noche sí que se animó, el aspecto que presentaba la barra del ambigú anoche era el que observan en la fotografía. La empresa concesionaria se estrena este año. Estarán locos porque lleguen los cuartos.

En el palco municipal anoche la concejala María Romay estuvo acompañada por su homóloga en el Consistorio de San Fernando, que acudió para dar ánimos a la comparsa 'No tengas miedo' y el concejal de Participación Ciudadana de Écija, que disfrutó de lo lindo viendo la reacción del Falla con la chirigota de su localidad.

Cerca del palco consistorial, con las entradas que el protocolo reserva para los colectivos de la ciudad, ayer tuvieron la suerte de poder estar en el teatro miembros del AMPA del colegio Santa Teresa -porque los AMPAS de los colegios también han solicitado sus entradas para el Falla- y de la asociación Amigas del Sur.

En la barra, aunque sin descanso, el ambiente fue in crescendo conforme avanzó la función. Y eso que en el Falla los bocadillos no sólo están en el bar, porque los porteros están ojo avizor y no dejan entrar ni un tentempié, así que como resultado a esta caza del bocadillo callejero cada noche hay decenas de ellos que acaban en una papelera. Qué pena. Con el hambre que pasan algunas personas que no tienen qué llevarse a la boca. Si tuviera Twitter escribiría algo al respecto.

El momento álgido de la noche vino como se esperaba cuando Vera Luque apareció con su platillo volante y sus marcianos. Arte puro revolucionario.