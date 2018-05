El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, aseguró que está contento porque aunque la carrera por entrar en la fase de ascenso se complica “el equipo sigue trabajando como el primer día. Hemos estado muy arriba y ahora algo decaído en la puntuación pero se sigue trabajando igual”.Cervera indicó que el equipo “está mejor que en aquella mala racha de la primera vuelta”, cuando encadenó ocho jornadas sin vencer.

“El equipo no gana porque le cuesta mucho marcar pero hace lo que tiene que hacer en el campo. Los rivales no son superiores. Se tienen ocasiones pero no se gana”, explicó el técnico antes de lanzar un mensaje muy claro: “Estamos muy vivos. La temporada es buena y podemos rematarla muy bien. Esa es nuestra lectura”.

El problema de no ganar “no es por los delanteros, es porque no se marca. La delantera es la posición más difícil en el Cádiz. El año pasado vivimos situación parecida, el delantero no estaba muy bien pero apareció Aketxe”.

Cervera afirmó que los demás rivales “nos respetan, jugar contra nosotros es complicado. En Albacete acabamos con tres delanteros y nos atascamos, y tuvimos más de 60 por ciento de posesión de balón”.Preguntado por qué no es titular Alberto Perea, señaló que “le falta continuidad. No tuvo pretemporada, no ha llegado a hacer dos meses de entrenamiento seguidos. A los 20 minutos de estar jugando ya no es lo mismo. Tenemos que jugar 11 contra 11. Es un jugador de calidad técnica de los mejores que he entrenado”.

El Cádiz suma numerosos empates en las últimas semanas que “el tiempo dirá si sirven o no. Intentaremos ganar al Zaragoza, pero si no lo hacemos quedan tres partidos más”.La diferencia entre el Zaragoza de la primera vuelta -los amarillos vencieron 0-2 y el de ahora es que “ha encontrado la forma de jugar y los jugadores. Cuando jugamos allí estaban en proceso. Juegan muy bien el balón. Ha conseguido jugar a lo que quiere. Si no lo consigue -el ascenso- la continuidad será lo que le dé el éxito”.

Preguntado además qué le diría a la afición, expuso que “hacer 60 puntos es muy difícil, ahora tenemos los mismos que el año pasado, que confíen en el equipo, que no va a fallar”.