La virtud del término medio

La dinámica positiva sigue intacta. La derrota sufrida ante el Real Valladolid quedó como un mero accidente -el verbo perder forma parte de la normalidad de la competición- y lo cierto es que la marcha del Cádiz es imparable, como reflejan los 16 puntos que ha sumado de los últimos 21 disputados fruto de cinco victorias (ante Real Zaragoza, Córdoba, Sevilla Atlético, Elche y Almería) y el reciente empate cosechado en el campo del Mallorca.

Semejante recorrido es la demostración palpable de la regularidad alcanzada a velocidad de crucero, recompensada con una tercera posición que sitúa la realidad en un escenario radicalmente opuesto al objetivo establecido por el club. Mientras los 50-51 puntos no aparezcan en la clasificación, nadie se atreve a salirse del discurso oficial y no cabe otra meta que no sea la salvación pese a la persistente tozudez del equipo en reducir a cenizas un reto de enjundia antes del inicio de la Liga, de menor calado una vez transcurrido el ecuador del campeonato.

El rabioso presente coloca al Cádiz en la batalla por la promoción de ascenso. Su carácter competitivo, traducido en resultados, otorga al conjunto amarillo el papel de candidato a ocupar uno de los puestos de promoción de ascenso. Dispone de cinco puntos de renta sobre el séptimo, los mismos que tiene de desventaja respecto al segundo, el Girona. Tan difícil es alcanzar al cuadro catalán como que pierda la distancia en los puestos de play-off. La zona de descenso queda tan lejos, a 13 puntos, que la salvación se ha ido convirtiendo en un puro trámite salvo que el equipo sufra una caída estrepitosa a la que no apunta y los rivales se adentren en una buena racha. Tampoco lo parece.

La clave de la diferencia que ha ido adquiriendo el Cádiz paso a paso no sólo es su regularidad, sino la que no consiguen tener sus adversarios. Aunque los gaditanos se dejaron en el camino cinco de los últimos nueve puntos, los cuatro que se embolsaron fueron suficientes para escalar de la cuarta a la tercera plaza y mantenerse gracias a las dudas que presentan los rivales. El equipo entrenado por Álvaro Cervera ha avanzado tanto en su tarea que puede permitirse el lujo de cometer algún de vez en cuando sin perder su privilegiada posición. Se ha ganado el derecho a fallar. Eso no supone que el punto amarrado en Mallorca sea un tropiezo. Al revés. Un empate fuera de casa es un bien preciado en una categoría de extrema igualdad que obliga a sudar cada punto.

Las sensaciones contrapuestas que el Cádiz dejó en Son Moix saben mejor con las tablas firmadas ante un Mallorca atascado en las cercanía del descenso y mucho más necesitado que los amarillos. El equipo de Cervera regresó al término medio después de atravesar una larga etapa de victorias o derrotas. Llevaba ocho partidos seguidos en los que sumaba los tres puntos -en seis ocasiones- los perdía hasta que se reencontró con la equis. El empate fuera de supone dar un paso porque no siempre se puede ganar lejos del Ramón de Carranza. Uno de los méritos que atesora el Cádiz en los últimos tiempos es que no cae a domicilio. Dos meses sin perder como visitante es el botón de muestra de la solidez de un equipo incómodo para el oponente de turno juegue bien, regular o mal. Siempre complica la existencia al rival y se protege de posibles chaparrones, como hizo Cervera en el tramo final del envite ante el conjunto bermellón cuando desplegó un trivote con la entrada de José Mari, que se unió a Garrido y a Eddy en tareas de contención. El Cádiz se acostumbra al oficio de sacar adelante los partidos sin importarle si ejerce de local o visitante. Aunque siempre es mejor jugar en casa.