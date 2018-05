La victoria, una necesidad

Los empates le sirven para mantenerse en una situación inmejorable para sacar el billete de la fase de ascenso. Ya quisieran los perseguidores ocupar la quinta posición en la que reside el Cádiz a falta sólo de cinco jornadas para la clausura de una Liga que se hace eterna con 22 equipos. En el inquilino del Carranza cada punto es como el milagro del pan y los peces. Tiene un efecto multiplicador.

El conjunto amarillo ya trabaja con los cinco sentidos puestos en el próximo encuentro ante el Albacete. El objetivo es conservar como mínimo una plaza en una zona noble en la que habita desde el 16º capítulo de manera ininterrumpida. Toda una señal de la buena campaña de un equipo que en los últimos tiempos sobrevive en las alturas con una carencia relevante: la falta de victorias. La irregularidad de los que van por detrás en la tabla también ayuda.

Ganar se ha convertido en una cuestión de Estado. No queda otra. Es la forma más segura de cumplir el primer paso hacia el ascenso. Si no llegan los triunfos las miradas se desvían de modo inevitable a los marcadores de los rivales directos. Y la historia, que siempre es una referencia, demuestra que no es nada bueno depender de los demás. En el último descenso del Cádiz a Segunda B, que data de la temporada 2009/10, el conjunto gaditano estaba a expensas en la jornada final de lo que hicieran otros adversarios que no fallaron y condenaron a los amarillos a la oscuridad de la categoría de bronce. El club tardó seis años en escapar del abismo.

Por fortuna no es ese el caso actual. El Cádiz lucha por subir a Primera, que no es poco cuando hace nada estaba en Segunda B. Pero para poder aspirar a la gloria la victoria es un bien imprescindible en el momento crucial de la temporada.

El atasco es tan evidente que el conjunto de Álvaro Cervera es el equipo que ha ganado menos partidos en la segunda vuelta después de los descendidos Sevilla Atlético y Lorca. Sólo cuatro triunfos de los amarillos desde la 22ª jornada: contra el Córdoba (2-0), el Real Oviedo (2-1) en la 26ª, el filial sevillista (4-1) en la 30ª y la Cultural Leonesa (0-1) en la 31ª. Almería, Lugo, Alcorcón, Barcelona B y Nástic de Tarragona también acreditan cuatro triunfos en la segunda vuelta.

Los de Cervera conservan el espíritu competitivo que les ha conducido hasta la zona noble, pero en los últimos tiempos no les da para ganar. El empeño de todos los que forman parte del vestuario es volver a engordar el casillero de triunfos, Quizás basten con un par de ellos más y algún empate para certificar el pasaporte que da acceso a un ilusionante play-off en el que puede pasar de todo.

El reto es seguir arriba y si es posible aumentar le renta sobre los que llaman a la puerta de la sala vip. Ganar es la clave. La victoria no puede esperar, como no han esperado otros conjuntos que han metido la directa en la segunda vuelta: Doce triunfos el Sporting de Gijón, 11 el Real Zaragoza, 10 el Rayo Vallecano, ocho el Huesca, y siete el Real Valladolid, Numancia, Tenerife y Córdoba.