La versión de todo el año

Llega la hora del desenlace de la Liga con el Cádiz metido de lleno en la pelea por una plaza en la fase de ascenso. Depende de sí mismo para acabar entre los seis primeros y la prioridad inmediata pasa por doblegar el Tenerife el domingo en el estadio Ramón de Carranza con el apoyo de la afición.

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, es consciente de la importancia de las dos últimas jornadas, que son definitivas. De esos dos partidos "uno hay que ganar seguro y esperar", señaló ayer en la rueda de prensa celebrada después de la sesión de trabajo que la plantilla realizó en la Ciudad Deportiva de El Rosal. "Si ganamos uno tenemos posibilidades de meternos. Salvo algún un año que haya sido especial, los números suelen ser siempre los mismos y haciendo las cuentas más o menos con 67 puntos entraríamos casi seguro" en la fase de ascenso. Si el Cádiz acredita 63, eso supone le bastaría en principio con un triunfo y un empate, aunque todo dependería de lo que hagan los otros conjuntos implicados la puja por el acceso a las eliminatorias.

No tardó en salir a relucir en la rueda de prensa el nefasto partido que el Cádiz cuajó el pasado domingo contra el Barcelona B, saldado con una clara derrota por 3-0. Preguntado al respecto, Cervera evitó los rodeos y expresó que "no hay respuesta" para ese varapalo tan contundente". "Después del partido estaba con un enfado que hay que quitarse porque no sirve de nada. Hay que relativizar la derrota y centrarse en los dos partidos que nos quedan".

El técnico señaló sobre el envite en el Mini Estadi que "nos jugábamos una posibilidad del ascenso y pasó lo que pasó. El Cádiz es el menos goleado y le meten tres en una parte. No hay explicación. Eso tiene consecuencias pero al final no se puede tomar decisiones. Su hubiese sido al principio de la temporada hubiese hecho cambios. Pero hay que tirar con lo mismo de siempre porque siempre ha ido bien". Y añadió que "habría que cambiar porque el entrenador también se equivoca al cambiar a algún jugador de posición". Cervera añadió que "no hay que hacer lo imposible y el otro día hicimos cosas que no se pueden hacer".

¿Que Cádiz se verá el domingo, el que salió contra el Zaragoza o el que jugó contra el Barcelona B? Hubo une enorme diferencia entre un partido y otro. El técnico espera que contra el Tenerife se vea un Cádiz más solvente que el del pasado fin de semana por una razón de peso: "porque este equipo ha sido durante la temporada más la otra versión que la mostrada en Barcelona". Cervera se aferra a la solidez que ha caracterizado a su equipo en el conjunto global de la campaña. "Hemos enseñado nuestra mejor cara en la mayoría de partidos y a eso nos tenemos que agarrar".

El preparador cadista aseguró que "siempre he visto hambre en el vestuario". Explicó que los jugadores "tienen esa intención de volver a pasar algo junto a la afición, pero el hambre no te lleva arriba sino las cosas bien hechas". El mensaje fue claro: no basta con las ganas, hay que mostrar solvencia sobre el césped con intensidad, sin parar de correr de principio a fin. "En el Cádiz no juega cualquiera, con el sello de buen futbolista no se llega y se juega".

El Cádiz tiene posibilidades de clasificarse para el play-off pero también puede quedarse fuera de la lucha por el ascenso porque no hay sitio para todos los candidatos. El entrenador tiene clará cuál es la valoración de la temporada. "El fútbol no tiene memoria, sólo es el presente y nosotros en nuestro entorno, si no entramos sabemos el trabajo que se ha hecho durante todo el año. La temporada es buena en el caso de queno entremos y si entramos será muy buena", explicó Cervera.

El entrenador espera un partido disputado contra el Tenerife "porque conozco al club y a sus jugadores, son buenos profesionales. Tiene una buena plantilla y un buen equipo y seguro que vendrá aquí a pelear. Conozco a la mayoría de los jugadores y no van a venir a otra cosa que no sea pelear porque querrán ganar. El Tenerife tiene un estilo con Etxeberria distinto del que tenía con Martí y con sus armas saldrá a ganar. Si saca el mismo equipo sale a ganar y el que está más presionado es el nuestro".

Cervera se mantiene fiel a su sistema, con el que el equipo amarillo se ha mantenido en la parte alta más de la mitad del curso -25 jornadas. "El Cádiz cuando menos ha ganado es cuando ha cambiado el estilo. El otro día le quitamos la posesión del Barcelona B y corrimos cuatro kilómetros menos", indicó el míster antes de esbozar cómo ven al Cádiz el resto de equipos de la categoría de plata. "Al Cádiz desde fuera lo ven como un equipo que ha hecho una temporada espectacular y ahora lo ven como un equipo que cuando tiene que ganar le cuesta aunque sé de personas que no quiere cruzarse contra nosotros en un play-off".

Cervera negó que el equipo tenga presión y se refirió a otra presión. "La presión la teníamos por llegar a los 50 puntos. La presión la ponéis vosotros". Eso sí, no ocultó la trascendencia del partido del domingo, que calificó de "final, como lo fue el año pasado el partido contra el Elche". Es el momento de ganar juegue quien juegue.