"De verdad que me gustaría que Ortuño llegara a los 40 goles"

-¿siente preocupación por la posibilidad de perder a manos de Ortuño un récord histórico?

-Doy mi palabra de honor de que lo que me gustaría de verdad es que Ortuño llegara no solo a mis 23 goles sino hasta los 40, porque eso sería muy bueno para el Cádiz y soy cadista antes que nada. Que no le quepa duda de eso a nadie. Eso sí, hay que reconocer que en realidad se presenta bastante difícil que iguale mi récord de 23 tantos en Segunda División debido a que a estas alturas de la temporada los rivales ya conocen al dedillo tanto al Cádiz como equipo como a él mismo individualmente. A medida que pasan las jornadas, los contrarios defienden mejor las bandas del Cádiz y eso complica de una manera muy clara que a Ortuño le lleguen balones en condiciones de ser aprovechados para batir a los porteros.

-¿Cuál es su opinión sobre la calidad y la proyección de Ortuño como futbolista?

-Me parece muy raro que Ortuño solo haya jugado en Primera División unos pocos partidos con el Granada. No entiendo que no lo haya hecho nunca con Las Palmas, que es el club al que pertenece. Aquí, vistiendo la camiseta del Cádiz, está demostrando que se trata de un goleador más que capacitado para actuar en un conjunto que milite en la máxima categoría.

-¿Cómo ve el futuro a corto plazo del equipo amarillo en su lucha por sacar un billete para disputar la fase de ascenso?

-Veo muy difíciles los dos próximos partidos, primero el del campo del Huesca y luego la visita al Ramón de Carranza de un Levante que anda intratable esta temporada y que ya está casi en Primera a pesar de que faltan muchas jornadas por disputarse. Cualquiera sabe si el Levante, que ya empieza a no jugarse casi nada gracias a su gran ventaja en la clasificación, vendrá a Cádiz hasta primado por alguno de los que también están peleando por meterse en los puestos que permitirán estar en el play-off de ascenso a Primera. Opino que son dos partidos clave, pues en caso de ganarlos estaríamos ya casi seguro en la zona de fase de ascenso hasta el final de la Liga. Ahora llevamos tres partidos malos y ese es un problema a tener muy en cuenta porque se debe a que los otros equipos han encontrado el antídoto para el tipo de juego que viene practicando el Cádiz durante la presente campaña. Hay otro factor negativo que afecta a un jugador en concreto. Álvaro García es importantísimo y tiene muchos partidos encima porque apenas se ha perdido alguno. Nadie puede discutir que cuando él no está bien es algo que acusa muchísimo nuestro equipo.

-¿Piensa que los dirigentes recientes de la entidad han tenido con usted el comportamiento a que se hizo acreedor durante sus extensísimas etapas ligado al club de su vida?

-Creo que por ser de Cádiz no se me ha reconocido como se debía, cuando a otros nacidos incluso en otros países se les ha tratado mucho mejor por parte de los dirigentes. El club podría tener un detalle conmigo y demostrar de una vez por todas que se valora también el hecho de que sea el máximo goleador del Cádiz a lo largo de toda su historia. Creo que esto es muy importante, no solo tienen mérito los que han jugado más partidos con la camiseta amarilla, que de estos sí que se ha acordado el club. Además, creo que no hace falta recordarle a nadie que me he llevado cerca de 50 años ligado al Cádiz de una u otra manera. He ejercido de canterano, de futbolista profesional, de segundo entrenador, de técnico de la cantera, de conserje y hasta de jardinero.

-Ninguno de los aficionados veteranos ha olvidado las pesadillas de los rivales que tenían que marcar a Baena, dotado de un arranque superexplosivo y de un juego aéreo que nada tenía que envidiar al del mismísimo Santillana, pero seguro que puede contar alguna anécdota de su paso por el Cádiz que no recuerde la mayoría.

-Estando el equipo en Segunda B, Antonio Muñoz echó a José Enrique Díaz faltando cinco jornadas y nos puso al frente a Juan Antonio y a mí como segundo. Ganamos los cinco partidos, pero a uno de ellos, contra el Sevilla B, no pudo acudir Juan Antonio porque se había puesto enfermo. Total, que por la mañana pinté el campo y corté el césped mientras por la tarde hice de primer entrenador y acabamos venciendo por 2-1.