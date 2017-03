"Sin velocidad creo que somos peores"

El entrenador del Cádiz reconoció en la rueda de prensa posterior al partido contra el Rayo Vallecano en Carranza que pudo quedar casi resuelto en la primera parte, aunque tampoco cree que el marcador peligrara de verdad. "Estoy de acuerdo en que pudimos marcar más goles antes del descanso, pero en la segunda mitad acabamos sufriendo pero no por ocasiones, sino porque en el fútbol un balón suelto, como cuando buscaron a Manucho, puede complicarte", precisó.

"La segunda parte estaba para lo que queríamos, pero nos quedamos sin velocidad, y ahí se nota lo que somos y lo que podemos hacer. No es que los que salgan no lo hagan bien, pero sin velocidad nos cuesta", explicó Álvaro Cervera, que no pudo contar para esta cita con el lesionado Salvi y para colmo se vio obligado a sustituir a Álvaro García poque el futbolista le pidió el cambio.

Precisamente sobre esa sustitución del extremo utrerano en el minuto 69 aclaró que "me dijo que tenía molestias", si bien tranquilizó a los presentes al afirmar que "luego me ha dicho que no está roto".

Volviendo a lo sucedido sobre el césped, en opinión del técnico, "defender al Cádiz es fácil si tienes el marcador a favor, pero cuando el partido va igualado es difícil porque somos gente que roba, implicada en el trabajo sin balón, y las pequeñas ventajas gente como Salvi, Nico o Álvaro las aprovechan", apuntó, valorando que, en efecto, existe dependencia de la velocidad por los costados. "Tenemos dependencia porque no jugamos a otra cosa, no nos ha ido mal hasta ahora y vamos a seguir utilizándolo. Es bueno para nosotros tanto cuando atacamos como cuando defendemos. Creo que de otra forma somos peores", resumió.

Preguntado por Ortuño, que lleva sólo un gol en los últimos nueve encuentros, el preparador cadista dijo que "con Alfredo pasa algo así como con Rubén, que desde fuera se mira el acierto pero nosotros analizamos más cosas. Ortuño hace más cosas y por lo tanto hace más cosas mal, pero estamos contentos porque hace más cosas que antes. Antes sólo miraba a portería". "Me gustaría que volviera a marcar, pero hace un trabajo que nos viene bien", confesó.

En cuanto a lo que se hizo esperar el cambio de Garrido, que salió por Abdullah, no tuvo reparos en indicar que "he tardado por miedo a mover. La última vez que lo hice perdimos".

Por último, cuestionado sobre si la visita del próximo fin de semana a Girona puede ser la última oportunidad de soñar con el ascenso directo, Cervera admitió que "si ganamos en Girona tenemos que pensar en algo más, hay que quitarse la careta", aunque recordó que "será muy difícil".