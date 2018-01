"A veces todos necesitamos un golpe para así reaccionar"

Marcos Mauro se ejercitó ayer con normalidad, como también lo hizo el martes tras dejar unas molestias que brotaron en el encuentro contra el Sevilla de la Copa el Rey disputado el pasado día 3 en el estadio Ramón de Carranza. El golpe que sufrió le impidió luchas por un puesto en el equipo, algo que ya puede hacer esta semana.

El zaguero estaba deseoso de recuperar la normalidad, como así expresó ayer después del entrenamiento. Quería ser uno más en las sesiones y ya lo es. "Cuando uno cae lesionado está preocupado porque todos los compañeros dan el nivel y luego hay que recuperar el sitio, y es difícil entrar. Pero es muy importante para el equipo que la gente esté dando el nivel".

El central ya se encuentra preparado tras dejar atrás unas molestias. "Ya estoy bien, rindiendo y trabajando al mismo ritmo que los compañeros". El objetivo de todo futbolista es jugar. "Quiero estar disponible para el entrenador", indicó el defensa antes de ser preguntado por la reciente derrota del equipo amarillo en el campo del Alcorcón. No ocultó que "no tuvimos nuestro día y fue un cúmulo de cosas, y al final no se pudo dar y no sumamos un punto". El argentino afirmó que "nuestro portero Cifuentes está siendo fundamental en los últimos partidos". Si el portero es el mejor es porque el contrario llega. "No estamos contentos con ello, pero tenemos que trabajar para cambiar eso".

No escondió el ex del Villarreal que "no está bien decirlo, pero a veces todos necesitamos un golpe así para volver a reaccionar". La derrota debe servir para mejorar. Sobre el Lugo, que el sábado visita el Carranza, comentó que "es un equipo difícil y duro y ojalá tengamos la reacción que esperamos". La victoria es el objetivo indiscutible, la mejor manera de borrar el revés de la semana anterior. De cara al sábado expresó su deseo: "Ojalá tengamos la estabilidad, pero que no llegue una racha de derrotas, que sean las menos posibles". Sobre el conjunto gallego destacó que "es un buen equipo, como el resto". Tiene claro que las opciones de triunfo del Cádiz pasan por "hacer un buen partido para minimizar las virtudes del rival".