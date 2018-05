El vaso medio lleno

El Cádiz no anda bien del todo en los tiempos más recientes según reflejan los números, fiel espejo de la trayectoria de un equipo que en las últimas siete jornadas acumula un balance de seis empates y una derrota. No pierde pero tampoco gana cuando el triunfo es necesario. Los pasos cortos en plena recta final de temporada dificultan el objetivo de amarrar una plaza para la fase de ascenso a Primera División, aunque el conjunto amarillo depende de sí mismo para lograrlo y está dispuesto a poner todo el empeño en las cuatro jornadas que restan para el cierre definitivo de la Liga.

El preparador cadista, Álvaro Cervera, no oculta que la situación se vuelve compleja pero ni mucho menos arroja la toalla. Todo lo contrario. Ve bien a los suyos. En la rueda de prensa previa al encuentro del lunes contra el Real Zaragoza, que ayer ofreció en la Ciudad Deportiva de El Rosal -en Puerto Real- después del entrenamiento desarrollado por la mañana, el técnico lanzó una cadena de mensajes positivos con el aderezo de la ambición y restó trascendencia al duelo quizás para rebajar la presión. El míster aseguró que está contento, porque, aunque la carrera por adquirir uno de los billetes para el play-off se complica, "el equipo sigue trabajando como el primer día. Hemos estado muy arriba en la clasificación y ahora hemos decaído algo en la puntuación, pero se sigue trabajando igual".

La actual dinámica de resultados no es la deseada ante la falta de victorias. El Cádiz está a un solo encuentro de igualar la peor racha de la campaña, cuando enlazó ocho jornadas seguidas sin ganar, aunque Cervera subrayó ayer que el equipo "está mejor que en aquella etapa de la primera vuelta".

¿Por qué no llega el triunfo? El técnico no duda en la respuesta. "El equipo no gana porque le cuesta mucho marcar goles, pero hace lo que tiene que hacer en el campo. Los rivales no son superiores. Se tienen ocasiones pero no se gana", expresó el entrenador antes de lanzar un mensaje muy claro que denota las ganas de batalla del equipo: "Estamos muy vivos. La temporada es buena y podemos rematarla muy bien. Esa es nuestra lectura".

Cervera no olvida los marcadores nada lejanos contra los adversarios más poderosos de la Liga. Empate a uno frente al Huesca, al Rayo Vallecano y al Sporting de Gijón. Del más reciente, ante el cuadro asturiano, señaló que el rival "se fue de aquí sabiendo lo difícil que es jugar contra nosotros".

La ausencia de triunfos "no es un problema de los delanteros", dijo el inquilino del banquillo. No quiero que se señale a cuatro jugadores. El problema es que no se marca. La delantera es la posición más difícil en el Cádiz. El año pasado vivimos situación parecida, el delantero no estaba muy bien -en alusión a la segunda vuelta de Alfredo Ostuño- pero apareció Aketxe".

Cervera insistió en la idea de que "jugar contra nosotros es complicado, los rivales nos respetan". Como ejemplo se fijó en el último partido, el disputado en el estadio Carlos Belmonte. "En Albacete acabamos el encuentro con tres delanteros en el campo y nos atascamos, y tuvimos más de un 60 por ciento de posesión de balón".

Preguntado por qué no es titular Alberto Perea, Cervera se apoyó en el argumento de la difícil campaña del futbolista entre enfermedades y lesiones. "Le falta continuidad. No tuvo pretemporada, no ha llegado a hacer dos meses de entrenamiento seguidos". La consecuencia es que a los 20 minutos de estar sobre el césped su rendimiento disminuye. Ya no es lo mismo cuando lleva ese tiempo y tenemos que jugar 11 contra 11. Es un jugador de calidad técnica de los mejores que he entrenado".

El Cádiz captura numerosos empates en las últimas semanas que "el tiempo dirá si sirven o no", apuntó Cervera antes de anunciar que "intentaremos ganar al Zaragoza". Eso sí, si no hay victoria, no se acaba la Liga porque "quedan tres partidos más".

La diferencia entre el Zaragoza de la primera vuelta -los amarillos vencieron 0-2 en la Romareda- y el de ahora es que "ha encontrado la forma de jugar y los futbolistas. Cuando jugamos allí estaban en proceso. Es un equipo que juega muy bien con el balón. Ha conseguido jugar a lo que quiere. Si no lo consigue este año -el ascenso- la continuidad será lo que le dé el éxito".

Preguntado además qué le diría a la afición cadista en este tramo de la temporada, Cervera manifestó que "hacer 60 puntos en esta Liga es algo muy difícil, ahora tenemos los mismos puntos que el año pasado. Le digo que confíen en el equipo, que no va a fallar".