"Hay que valorar todos los puntos"

álvaro Cervera, técnico del Cádiz, analizó el encuentro de su equipo contra el Lugo destacando el valor de puntuar a pesar de que el triunfo estuvo cerca.

"Ellos empezaron bien pero hicimos algún cambio y acabamos bien la primera parte". "En el segundo tiempo empezamos otra vez mal pero fuimos mejorando. Es una pena el gol de ellos, pero el empate es justo", añadiendo que "el equipo no es ni el de principio de Liga, que no ganaba, ni el de ganar todos los partidos seguidos". "Hemos visto que nos cuesta mucho. Viene el Lugo, toca la pelota y nos cuesta. Nos va a costar muchísimo porque no somos los mejores de la categoría. No tenemos muchos registros para llegar a la portería contraria. Tenemos que valorar todos los puntos que sumemos porque nos va a costar mucho", insistió.

A pesar de no quedarse con los tres puntos, Cervera destacaba algunos aspectos que le habían convencido respecto a la imagen de encuentros anteriores. "Le hemos igualado el juego al rival y hemos sido lo más parecido a nosotros, aunque si el Cádiz marca debe ser para ganar". Recordó que "ellos sacaban el balón con mucha gente y el primer pase siempre era bueno, y por eso cambiamos para que jugaran más en largo". "De esa manera nos venía mejor".

El estado de los jugadores que ayer sufrieron problemas físicos o que los arrastraban, obligó al entrenador a tener que abrir de nuevo la puerta de la enfermería. "Lo de Abdullah parece que es el tobillo; Brian tiene algo muscular y Carrillo también ha acabado con el tobillo tocado. En cuanto a Álvaro, antes del encuentro nos dijeron que no estaba para noventa minutos y por eso hemos apurado para sacarle".

Otro asunto relevante correspondió a la actuación de Eugeni, autor de un golazo y que entró al encuentro para sustituir al lesionado Abdullah. Cervera dio una de cal y otra de arena con la aportación del ex jugador del Lorca FC. "Con la pelota ha estado muy bien pero sin ella le cuesta parecerse a nosotros. Cuando tenemos la pelota participan todos y a él le cuesta. Es algo que irá cogiendo con el paso de las semanas y trabajando con el equipo".

En la parte final de su intervención, el máximo responsable del plantel cadista dijo que "debemos mentalizarnos de que nos va a costar y que no vamos a ganar siempre que queramos".