El utrerano entra en una lista con 20 jugadores

álvaro García y José Ángel Carrillo aparecen en la primera convocatoria realizada por el entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, para el partido contra el Real, aunque todavía no es seguro que puedan estar disponibles porque el técnico ha confeccionado una lista compuesta por 20 futbolistas que le obliga a hacer dos descartes antes del encuentro. Esos descartes podrían ser ellos, que arrastraban molestias físicas, u otros dos jugadores si finalmente el extremo y el ariete están en condiciones de ayudar al equipo.

La inclusión del utrerano y el murciano significa que se ejercitaron con el resto de la plantilla en el último entrenamiento, desarrollado en la mañana del domingo en la Ciudad Deportiva de El Rosal, aunque hasta el final se mantendrá la incógnita de su participación en un partido trascendental en la puja por la fase de ascenso a la máxima categoría. Con la citación de 20 futbolistas, Cervera esconde sus cartas hasta última hora porque hasta poco antes del partido no se conocerán los nombres de los dos jugadores que no son inscritos en el acta. El míster no quiere dar la más mínima pista a su adversario.

La convocatoria del conjunto amarillo está compuesta por los porteros Alberto Cifuentes y Rubén Yáñez; los defensas Rober Correa, Javier Carpio, Lucas Bijker, Marcos Mauro, Servando Sánchez e Ivan Kecojevic; los centrocampistas Jon Ander Garrido, Fausto Tienza, Rafidine Abdullah, Álex Fernández y Eugeni Valderrama; el mediapunta Alberto Perea; los extremos Nico Hidalgo y Álvaro García; y los delanteros Jona Mejía, José Ángel Carrillo, Dani Romera y David Barral.

Regresan a la lista Garrido -tras cumplir un partido de sanción-, Lucas Bijker, Kecojevic y Jona. Se quedan fuera Brian Oliván -castigado por acumulación de cinco cartulinas amarillas- y los lesionados Salvi y Moha Traoré. No entran por motivos técnicos Mikel Villanueva y Aitor García.