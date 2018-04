El único equipo de la zona alta que no gana en las últimas cinco jornadas

El atasco que sufre el Cádiz en pleno sprint final de temporada queda reflejado en los números con meridiana claridad. Cinco jornadas seguidas sin poner en práctica el verbo ganar abren la incertidumbre y reducen las posibilidades de éxito. Con una producción un poco más alta ahora estaría metido en la batalla por el ascenso directo y con el billete para el play-off casi asegurado.

Pero la realidad es otra, la que sitúa al conjunto amarillo como el único de los 11 aspirantes al ascenso que no acumula un solo triunfo en las últimas cinco semanas. Cero victorias y una corta progresión de cuatro puntos que no le impide continuar en la zona noble -lleva 21 jornadas consecutivas entre los seis primeros de la tabla-. Los demás rivales directos sí que han ganado algún partido. Después del Cádiz, los que menos son el Granada y el Osasuna, con una alegría para cada uno. Dos veces han vencido el Real Oviedo y el Real Valladolid, tres victorias acumulan el Rayo Vallecano, el Huesca, el Real Zaragoza y el Numancia. El Sporting demuestra su fortaleza con un póquer de triunfos. El conjunto amarillo es el único que ha frenado la marcha imparable de los asturianos.

Se puede dar el caso de que asciendan dos equipos que no han derrotado al Cádiz

El Cádiz es, por tanto, el equipo de la mitad de la tabla hacia arriba que menos puntos ha sumado en las cinco citas más recientes. Sólo cuatro, dos menos que Granada y Osasuna -seis cada uno-, tres por debajo del Valladolid y Oviedo -siete-, cuatro en relación con el Huesca -ocho-, cinco respecto al Zaragoza -nueve-, seis menos que el Rayo -10- y nueve por debajo del Sporting -13-.

La baja puntuación no saca de momento a los de Cervera de la pelea pro subir a Primera. El equipo no pierde su lado competitivo. De hecho, en la segunda vuelta ha empatado contra los tres adversarios que han puesto tierra de por medio: 1-1 frente al Huesca y el Rayo y equis sin goles ante el cuadro asturiano. Se puede dar la circunstancia de que asciendan dos equipos que no han derrotado al Cádiz ni en la primera ni en la segunda vuelta si los que dan el salto son el Rayo -dos empates- y el Sporting -victoria de los amarillos en El Molinón y tablas en el Carranza-. El Huesca sí pudo con los gaditanos en El Alcoraz (1-0). La pasada campaña subieron dos equipos que no lograron batir al Cádiz: Levante -dos empates- y Girona -igualada en casa y triunfo en Montilivi-.