Los últimos... por ahora

Once fichajes tiene el Cádiz CF 2017-18 y ayer pasaron por el protocolario acto de presentación los dos últimos en cerrarse antes del portero Rubén Yáñez, cuya cesión se fraguó en la mañana de ayer. La puesta de largo fue para Mikel Villanueva e Ivan Kecojevic, los futbolistas que estuvieron en la sala de prensa del estadio Ramón de Carranza para que el cadismo les viera posar de forma oficial. Juan Carlos Cordero, el director deportivo del club, hizo las veces de maestro de ceremonias después de cientos de trámites, gestiones y negociaciones para conseguir estas dos y las otras nueve incorporaciones.

Cordero fue el primero en tomar la palabra para hablar de las características de los nuevos futbolistas de la plantilla. De Villanueva, dijo que "es central zurdo pero también puede jugar de lateral izquierdo". "Llega procedente del Málaga -cedido-, pero por diferencias de criterios y estados en su club había momentos en que se hacía su fichaje y otros en que no. Ha sido un verano difícil, en el que se ha hablado mucho de él y con él, y finalmente se ha podido hacer su fichaje. Viene preparado físicamente y el cambio de adaptación en su caso es mínimo".

La temporada va a ser durísima y exigente por lo que hicimos la campaña anterior"

En cuanto al balcánico, afirmó que "donde mejor se encuentra es en el perfil derecho del centro de la defensa, aunque puede jugar en el izquierdo". "Viene a reforzar la defensa tras la salida de Aridane y la lesión de Sankaré. Estaba entrenando en un club de su confianza en su país y el deseo es que se pueda adaptar lo más rápido posible".

Precisamente el director deportivo se refirió al hecho de que se haya apostado fuerte por la zaga. "La prioridad eran los centrales y hasta enero tenemos cinco. Esa posición permite defender bien y es una de las bazas de nuestro juego".

Cordero, en su repaso del equipo y de lo que resta del mercado de fichajes, también habló del caso de Eddy Silvestre. "Con Eddy hemos estado hablando y hay varios clubes que están interesados en él. Estamos esperando llegar a un acuerdo que todavía no hay. Estamos ahora mismo en esa negociación". Y algo similar sucede con Tomás Sánchez, quien tras regresar de su cesión de un año y medio en el Granada B parece que será el descartado al no entrar en los planes de Álvaro Cervera. "Vamos a esperar en el tema de Tomás. El jugador tiene ofertas y al final la decisión tiene que tomarla él y también mirando el beneficio del club", dijo en un caso al que va unida la posible salida de Brian Oliván. "No hay nada firme pero el mercado está abierto. No hay ninguna oferta por ningún jugador de la plantilla", por lo que no existe una por el lateral zurdo titular la pasada campaña.

Aprovechando su presencia ante los medios de comunicación, el responsable de los fichajes del equipo habló de la pretemporada, de las sensaciones y del estreno liguero. "El Cádiz no me ha defraudado en el Trofeo. La temporada va a ser durísima y exigente por lo que hicimos la campaña anterior. La Segunda División es muy igualada", advirtió.

Del Córdoba, dijo que "es muy fuerte, uno de los favoritos a lo máximo". "Está hecho para ser campeón. Hay que respetarlo muchísimo pero con ese respeto se le puede ganar. Es un equipo hecho a base de talonario", aseguraba el director deportivo.

El trabajo de Cordero a falta de 14 días para que cierre el mercado de fichajes se traduce en once fichajes. El portero Rubén Yáñez; los laterales Roberto Correa y Lucas Bijker; los centrales Marcos Mauro, Mikel Villanueva e Ivan Kecojevic; el centrocampista Álex Fernández; y los atacantes Perea, Moha Traoré, Dani Romera y David Barral.

Todo ello para dotar de equilibrio una plantilla que ha perdido a jugadores importantes como Aridane, Aketxe y Ortuño, que el curso pasado marcaron la diferencia en el regreso a la categoría de plata.