El último impulso

El desenlace de la Liga entra en su fase decisiva. Empieza la cuenta atrás. Restan cinco jornadas de infarto con 11 equipos metidos en la pelea por el ascenso a Primera División: Rayo Vallecano (70 puntos), Sporting de Gijón (68), Huesca (68), Numancia (61), Cádiz (59), Real Zaragoza (59), Real Oviedo (56), Granada (55), Real Valladolid (55),Osasuna (54) y Tenerife (52). El conjunto amarillo se presenta al sprint definitivo en una situación inmejorable para repetir un año más su participación en el play-off -se clasifican desde el tercero hasta el sexto-. Afronta el último tramo del campeonato desde la atalaya de la quinta posición, con tres puntos de ventaja sobre el séptimo, aunque con la imperiosa necesidad de retomar la senda ganadora -acumula seis semanas consecutivas sin saborear la victoria- para poder asegurarse una plaza entre los mejores. El triunfo es materia innegociable para alcanzar el éxito.

Cádiz. No lo tiene fácil el equipo entrenado por Álvaro Cervera, quizás con el itinerario más complicado hasta el primer fin de semana de junio. Tiene pendiente tres visitas y dos duelos en casa y debe enfrentarse a tres rivales directos en la pugna por subir a la máxima categoría, además de a otros dos que pelean por librarse de los tentáculos del descenso. El empate en Valladolid en el tiempo de prolongación refuerza la autoestima de un equipo que sabe que está obligado a vencer en mayo tras un abril de secano.

Restan hasta 13 enfrentamientos entre rivales directos en la recta final del torneo

La primera cita de los gaditanos es el próximo domingo en el estadio de un Albacete que busca sellar la salvación. En el regreso al césped del Carranza aguarda uno de los envites más importantes porque llega un Real Zaragoza con el que a día de hoy está empatado a 59 puntos. Es un partido trascendental el de la 39ª jornada contra los maños, a los que el Cádiz ya doblegó en La Romareda (0-2) en la primera vuelta.

Después, un nuevo desplazamiento, esta vez a Barcelona para visitar a un filial azulgrana que tiene problemas para renovar su estancia en Segunda A. El último partido de Liga en casa está programado contra el Tenerife en el penúltimo capítulo -los canarios apuran sus opciones de acceder a la fase de ascenso- y el cierre del torneo se presenta como una ardua tarea en el terreno de un Granada que se agarra a sus opciones de meter la cabeza en el play-off. El objetivo de los amarillos es llegar a esa última cita con el billete del play-off en el bolsillo.

La renta de tres puntos supone que si el Cádiz suma 12 de los 15 puntos que quedan por disputar jugará los cruces. Lo normal es que necesite menos, primero porque hay hasta 13 enfrentamientos entre rivales directos -incluidos los tres de los amarillos- que se quitarán puntos entre ellos, y segundo porque en una competición tan equilibrada todos los equipos se van dejando puntos en el camino. Quizás le bastaría con siete u ocho puntos o incluso menos para certificar el pase en una temporada que sería más que notable en ese caso.

Rayo Vallecano. Líder de Segunda A y del pequeño grupo de tres equipos que puja por los dos pasaportes de ascenso directo. El equipo madrileño se ha ganado a pulso su condición de principal favorito ayudado por la voracidad goleadora de Raúl de Tomás -autor de 22 tantos-, que desempeña el papel de protagonista en la escalada de un equipo que domina con 70 puntos, con dos de renta sobre sus inmediatos perseguidores. El calendario de los vallecanos no parece demasiado complejo, aunque tampoco puede descuidarse. Visita al Granada en la 38ª jornada y los siguientes adversarios son inquilinos de la zona media y baja. Tiene que verse las caras con contrincantes que se juega la permanencia, como el Córdoba, el Alcorcón y el Nástic de Tarragona.

El Cádiz demostró su capacidad para competir con cualquier rival, incluidos los más fuertes, en sus dos citas ante el Rayo, saldadas con sendos empates.

Sporting de Gijón. Equipo que más puntos suma -38- en los 16 capítulos de la segunda vuelta con los que se ha impulsado desde la novena posición en el ecuador de la Liga a la actual segunda con 68. El conjunto asturiano debe completar su remontada en la clasificación con varias citas que presagian dificultad. Visita al Zaragoza el próximo sábado, tiene que comparecer en Tenerife en la 40ª jornada y recibir al Granada una semana más tarde. Acabará el torneo en el terreno del Córdoba en un choque puede ser dramático sin el cuadro local necesita los tres puntos para agarrarse a la categoría y los rojiblancos para retornar a la élite.

El Cádiz dio la campanada en El Molinón (0-3) y empató en casa contra el Sporting en una demostración más de que planta cara a los mejores.

Huesca. Auténtica revelación del campeonato. Se ha empeñado en mejorar la excelente pasada temporada, la mejor de su historia, que acabó en un sexto puesto que le condujo a la disputa del play-off. En la campaña actual se ha saltado el guión y se ha ganado el derecho a librar la batalla por el ascenso directo después de haber pasado media temporada al frente de la clasificación. Encara las cinco jornadas decisivas desde el tercer puesto con 68 puntos y un programa a priori favorable. Se juega buena parte de sus opciones frente a conjuntos de la parte trasera de la tabla. Tiene que salvar el obstáculo de la inminente visita al Córdoba antes de recibir al Alcorcón. En El Alcoraz se medirá al Nástic y cerrará la Liga en Oviedo en un duelo cuya trascendencia dependerá de la ubicación de la necesidad de uno y otro.

El Cádiz perdió en Huesca y empató en casa contra los aragoneses. El conjunto de Rubi es el único de los tres de arribas que ha sido superior al equipo amarillo.

Numancia. No entraba en las quinielas para meterse en la pomada pero ahora tiene el horizonte despejado para acceder a las eliminatorias. Llega a los cinco compromisos decisivos en una privilegiada cuarta posición, con 61 puntos, una jugosa diferencia de cinco sobre el séptimo. Muy mal lo tiene que hacer para no quedar entre los seis primeros, sobre todo porque dos de esos partidos son contra equipos ya descendidos, el Lorca y el Sevilla Atlético, aunque los dos son a domicilio. En casa le quedan tres partidos, dos de ellos contra rivales directos -Valladolid y Osasuna- y el que cerrará la Liga frente a la Cultural Leonesa.

El goal average particular perjudica al equipo amarillo en su duelo particular con los sorianos, que empataron en el Carranza y vencieron en Los Pajaritos.

Real Zaragoza. Estaba hundido en el ecuador de la temporada. Habitaba en el sótano -17º puesto- con 24 puntos, sólo dos por encima del descenso, y cuando parecía abocado al consuelo de la batalla por la permanencia, una brillante segunda vuelta -lleva 35 puntos- le ha propulsado hasta la sexta posición con el recuperado papel de favorito que atesoraba en el arranque de curso. Le queda un camino lleno de curvas peligrosas, sobre todo en los envites más próximos contra el Sporting -en La Romareda- y el Cádiz en el Carranza. Se las verá también con el Valladolid en casa y si llega con opciones a la última jornada deberá confirmar su billete en el campo de un Barcelona B que quizás ya esté descendido.

Real Oviedo. El primero de la lista para entrar en el selecto grupo de participantes en la definitiva contienda del ascenso. El cuadro asturiano se deja arrastrar por una irregularidad que le ha impedido llegar a la parte decisiva de la Liga en escalones más altos. Ha perdido los dos últimos partidos -ante rivales directos como el Valladolid y el Numancia- pero sigue con posibilidades desde la séptima plaza con 56 puntos, tres menos que el quinto y el sexto. La desventaja con la que afronta las últimas cinc jornadas le obliga a hilar fino. No puede fallar este domingo ante el débil Lorca en el Carlos Tartiere antes de jugarse la vida contra el Osasuna en El Sadar. Después se mide a otros dos rivales de la zona baja -Sevilla Atlético y Cultural Leonesa- antes de cerrar la Liga en caa ante el Huesca.

El Cádiz empata con el Oviedo en el goal average particular, aunque el balance general es mejor el de los gaditanos (más 14 frente a los más cuatro de los asturianos).

Granada. No ha sabido traducir su potencial en victorias y encara los últimos cinco compromisos envuelto en un océano de dudas, con el tercer entrenador y una mala racha de cinco partidos seguidos sin ganar. Aún está a tiempo de sacar el billete para el play-off, aunque para ello debe hacer un sprint final sin mácula porque parte desde el séptimo lugar con 55 puntos, cuatro por debajo de la sala vip. Tiene por delante un camino lleno de obstáculos, con tres rivales directos en el horizonte. Recibe al Rayo Vallecano el próximo lunes y en la dos últimas jornadas visita al Sporting y juega en casa contra el Cádiz. Debe presentarse además en el terreno de un Almería que necesita puntos en su dura pelea por la permanencia en la categoría de plata.

Real Valladolid. Dibujaba un horizonte iluminado antes de que Servando le devolviera a la dura realidad en el minuto 92 del duelo ante el Cádiz del pasado fin de semana. El cuadro pucelano pasó de unos posibles 57 puntos que le hubiesen colocado séptimo, a sólo uno del sexto, a verse en el noveno peldaño con 55 puntos, a cuatro del objetivo y con varios rivales por encima suya en la lista de espera. No lo tiene nada fácil por su situación y por el difícil trayecto que le queda,que empieza por una visita al Numancia el próximo sábado. En la penúltima cita recibe al Zaragoza antes de terminar en el campo del Osasuna. Es quizás el rival que más complicado lo tiene. El Cádiz tiene el goal average particular a su favor en su duelo con los pucelanos.

Osasuna. Ha ido perdiendo fuelle con el paso de las semanas pese a una condición de favorito que ha extraviado en un sendero plagado de baches. Los cinco partidos consecutivos sin vencer le relegan a la décima posición con 54 puntos, cinco menos que el sexto. La única opción que le queda es ganar todos los encuentros, una misión que no parece a su alcance salvo un giro radical en el último tramo. No le favorece un calendario que le reserva tres citas frente a rivales directos como son el Oviedo, el Numancia y el Valladolid. Al Cádiz le beneficia que los navarros se queden atrás, ya que el equipo amarillo perdió los dos partidos (0-2 en la primera vuelta y 1-0 en la segunda) y por tanto tiene en contra el goal average particular.

Tenerife. Aún tiene opciones, aunque son escasas debido el retroceso experimentado en las semanas más recientes. Ocupa el 11º puesto con 52 puntos, a siete del sexto y con una serie de equipos en su camino hasta ese lugar que todos buscan. La lógica apunta a que el cuadro chicharrero no entrará en la fase de ascenso que sí disputo la pasada temporada -perdió en la última ronda ante el Getafe-. Lo único que puede hacer es ganarlos 15 puntos que están en liza y esperar el fallo de sus contrincantes. La secuencia hasta el final es recibir al Almería, visitar al Reus, medirse en casa al Sporting, comparecer en el Carranza ante un Cádiz que también se la juega y clausurar la Liga en la isla frente al Albacete.