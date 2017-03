En sus trece

álvaro Cervera no es precisamente amante de realizar modificaciones innecesarias en el once titular. A tenor de los resultados que está cosechando desde que aterrizó en la Tacita de Plata hace ya casi un año, con buen criterio suele poner en práctica el dicho de que "lo que funciona no debe tocarse". Y, en efecto, los números confirman lo que encuentro tras encuentro se observa, que el técnico cuenta con una base sólida y de su absoluta confianza sobre la que introduce los cambios imprescindibles, un dato que ha cobrado especial relevancia en las últimas cinco jornadas, en las que en dos ocasiones ha repetido once, en una sólo ha efectuado un cambio y en otras dos ha realizado dos.

De hecho, en las 28 jornadas trascurridas después de la del estreno en Almería el preparador cadista ha hecho alguna variación respecto al titular anterior casi siempre, en 23 oportunidades, si bien únicamente en cuatro de ellas el número de afectados fue superior a tres.

En este sentido, casualmente se da la circunstancia de que la primera vez que introdujo su tope de cambios, que ha establecido en cinco, visitaba el Ramón de Carranza el que será adversario el próximo domingo, el Girona. En aquel partido, de la 9ª jornada, el Cádiz venía de perder con estrépito en Vallecas ante el Rayo (3-0), lo que de por sí ya justificaba una pequeña revolución que permitó salir de inicio a Sankaré, José Mari, Carlos Calvo, Rubén Cruz y Álvaro García en detrimento de Servando, Mantecón, Eddy, Salvi y Nico Hidalgo. El resultado final, un 0-0, ni dio ni quitó razones.

Sin embargo, las otras tres veces en las que las variaciones sobre el once anterior han sido más de tres no tenían como explicación una derrota. Así, en la 12ª jornada, en Lugo, Cervera apostó por Brian, Migue, Salvi y Ortuño, que había visto la roja en Tenerife, en lugar de Luis Ruiz, Santamaría y los sancionados Aridane y Carlos Calvo después de que el anterior compromiso, frente al UCAM, se saldara con un empate amargo (2-2). En esta oportunidad la apuesta no pudo ser más acertada porque el conjunto amarillo obtuvo su primer triunfo a domicilio (0-1).

En la 16ª, en Tarragona, tras la goleada al Alcorcón, el máximo responsable de la plantilla se vio obligado a realizar cinco cambios por la lesión de Sankaré, Luis Ruiz y Álvaro García, a quienes se unieron Nico Hidalgo y Dani Güiza para dejar su sitio a Brian, Aridane, Abdullah, Aitor García y Salvi. Las circunstancias propiciaron demasiadas novedades y el marcador, victoria mínima del Nástic (1-0), acaso un excesivo castigo.

Y en la 24ª, en la capital gaditana ante el Mirandés, después del 0-0 en el Iberostar Estadio de Palma de Mallorca el técnico recuperó tras sanción a Sankaré y Abdullah y tras su intervención quirúrgica de una hernia inguinal a José Mari, a quienes se unió Salvi, para tomar el testigo de Migue, Eddy, Aitor y el lesionado Garrido. El comorense y Ortuño firmaron los goles en la remontada contra la escuadra de Miranda de Ebro (2-1).

En el polo opuesto, el de veces que se repitió el once, en cinco ocasiones Cervera confió en los mismos de la semana anterior, en cuatro de ellas tras una victoria: en Reus (0-0), después del 3-0 al Getafe; en Elche (2-3), después del 4-1 al Sevilla Atlético; en Getafe (3-2), después del 2-1 al Mirandés, y en Oviedo (2-1), después del 0-3 al Numancia en Soria. En cambio, en Tenerife (1-1) el entrenador sacó a los mismos de la jornada anterior pese a que se había saldado con un 0-0 con el Girona.

En cuanto al resto de jornadas hasta completar las 28 que son cuestión de análisis, 19, en 9 de ellas introdujo dos variaciones, el número más repetido por Cervera. En la 2ª jornada, ante el Mallorca, tras el 1-1 de Almería; en la 3ª, en Anduva, tras el 1-1 con el Mallorca; en la 6ª, con el Numancia (1-0), tras el 1-0 en Reus; en la 17ª, con el Zaragoza (3-0), tras el 1-0 en Tarragona; en la 19ª, con el Sevilla Atlético (4-1), tras el 1-3 en Córdoba; en la 21ª, con el Valladolid, tras el 2-3 en Elche; en la 22ª, con el Almería (1-0), tras el 0-1con el Valladolid; en la 27ª, en Soria (0-3), tras el 0-0 con el Reus, y en la pasada, la 29ª, con el Rayo (1-0), tras el 2-1 en Oviedo.

En seis ocasiones Álvaro Cervera realizó tres cambios respecto a la alineación anterior: en la 4ª jornada, ante el Getafe (3-0), tras el 3-2 en Miranda; en la 7ª, con el Oviedo, tras el 1-0 al Numancia; en la 8ª, en Vallecas (3-0), tras el 0-2 con el Oviedo; en la 13ª, con el Huesca, tras el 0-1 en Lugo; en la 14ª, en campo del Levante (0-0), tras el 1-0 al Huesca, y en la 23ª, en Mallorca (0-0), tras el 1-0 al Almería.

Por último, cuatro veces el entrenador del Cádiz sólo introdujo una novedad en el once inicial: en la 11ª jornada, con el UCAM Murcia en Carranza (2-2), tras el 1-1 de Tenerife; en la 15ª, con el Alcorcón (4-1), tras el 0-0 con el Levante; en la 18ª, en Córdoba (1-3), tras el 3-0 al Zaragoza, y en la 26ª, en casa ante el Reus (0-0), tras el 3-2 en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe.