En el trayecto hacia la dinámica más negativa del siglo XXI

La competición suele estar marcada por las turbulencias que conllevan las rachas negativas, de la que no es fácil librarse. El problema es cómo hallar la puerta de escape del laberinto. El Cádiz se afana en romper la mala dinámica pero no hace más que agrandarla. La pasada campaña sufrió un atasco de cinco jornadas pero salió a flote con una reacción grandiosa. Pero ahora no hay manera de deshacer el enredo. Siempre surge alguna circunstancia que lo impide. Pudo haber vencido al Osasuna pero al final perdió tras desperdiciar tres penaltis en una situación inusual pocas veces vista en un partido. Frente a la Cultural Leonesa dejó escapar dos goles de ventaja cuando parecía que tenía los tres puntos en su mano. Y contra el Rayo Vallecano plantó cara a un rival poderoso aunque falló dos manos a manos ante el portero en una clara demostración de que la falta de puntería obstaculiza la progresión del equipo.

Entre una cosa y otra el conjunto amarillo arrastra nada menos que ocho jornadas consecutivas sin ganar y corre serio peligro de establecer su peor racha desde el comienzo del siglo XXI, que ya iguala a la contabilizada en la temporada 2012/13 de infausto recuerdo en Segunda B, en la que se vio abocado a pelear hasta el final para evitar el descenso a Tercera División.

En aquella ocasión, bajo el mando de Sinergy -con Alessandro Gaucci como responsable de la parcela deportiva-, el Cádiz enlazó ocho encuentros sin abrazar un solo triunfo. Sucedió en la primera vuelta y afectó a tres entrenadores: Alberto Monteagudo, Ramón Blanco y Raúl Agné. El manchego fue destituido después de cuatro choques con resultados desfavorables -tres derrotas y un empate- y el gallego, su sustituto, no continuó tras un trío de varapalos y el aragonés se estrenó también con derrota antes de poner fin a la sangría de puntos.

Si el Cádiz no consigue la victoria en el terreno del Almería el próximo domingo alcanzará las nueve jornadas seguidas sin ganar y superará la anterior racha negativa. El conjunto de Álvaro Cervera ofrece síntomas de recuperación con un juego más sólido que ahora necesita refrendar con triunfos que tendrían un efecto balsámico en el plano anímico y también en la clasificación. Si no llega esa victoria la zona de descenso está cada vez más cerca, aunque la Liga es muy larga.