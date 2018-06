La tranquilidad de tener un entrenador

Una de las ventajas del Cádiz de cara al mercado veraniego es que tiene estabilidad en el banquillo. Mientras Álvaro Cervera se dispone a iniciar la que será su cuarta temporada como entrenador del conjunto amarillo -después de dos enteras en Segunda A y el tramo final en la categoría de bronce-, hay un nutrido grupo de equipos todavía inmerso en la búsqueda de un técnico: Lugo, Osasuna, Córdoba, Granada, Zaragoza, Alcorcón, Málaga…

No resulta nada fácil dar con un míster. Que se lo digan al Real Madrid. En la la vida terrenal de LaLiga 1|2|3, José Luis Pérez Caminero tiene trabajo por delante nada más aterrizar como director deportivo del conjunto malacitano, que trata de amortiguar el golpe del descenso con un proyecto ambicioso que le devuelva a Primera. Desde que se supo que Jose González no iba a continuar en el banquillo comenzó un casting que no ha dado frutos hasta el punto de que la elección del técnico se ha convertido en un culebrón. Juan Ramón López Muñiz, en su día descartado, vuelve a cobrar opciones. El Osasuna, que fracasó en su intento de subir de la mano de Diego Martínez, peina el mercado de entrenadores y maneja una lista de seis candidatos mientras su anterior técnico está a un paso de firmar por el Granada. Francisco se desligó del Lugo y es uno de los técnicos más cotizados del mercado. Se le vinculó a más de un equipo hasta que al final parece que ha decidido hacerse cargo de un Córdoba dispuesto a pujar por las posiciones de privilegio después de haberse salvado de milagro. El conjunto gallego echa las redes sobre Curro Torres. El Zaragoza pretende ponerse en manos de Imanol Idiakez en su enésima tentativa de dar el salto a la categoría que le corresponde por historia y títulos.

El Alcorcón, tras la marcha de Julio Velázquez, se ha fijado en Julián Calero, mientras que el Albacete busca una solución tras haber desechado la posibilidad de que continúe Enrique Martín. Los dos equipos, sufridores en la zona trasera, pretenden agarrarse a la permanencia sin tantos dolores de cabeza. El Almería, otro de los equipos que lo pasó mal para seguir en Segunda A -se salvó de manera agónica en la última jornada- escrudiña el mercado de entrenadores con la intención de no tener que mover el banquillo tantas veces como en la anterior campaña -hubo hasta tres técnicos-.