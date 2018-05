“Hay que tirar con lo mismo porque siempre ha ido bien”

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, dijo el viernes después de la sesión desarrollada en El Rosal que de los dos partidos que quedan para el final de la Liga “uno hay que ganar seguro y esperar. Si ganamos uno tenemos posibilidad. Salvo un año que haya sido especial los números suelen ser los mismos y haciendo las cuentas más o menos con 67 entraríamos casi seguro” en la fase de ascenso.

Cervera afirmó que “no hay respuesta” para la derrota del pasado domingo contra el Barcelona. “Después del partido estaba con un enfado que hay que quitarse porque no sirve de nada. Hay que relativizar la derrota y centrarse en los dos partidos que quedan”.

El técnico señaló sobre el envite en el Mini Estadi que “nos jugábamos una posibilidad del ascenso y pasó lo que pasó. El Cádiz es el menos goleado y le meten tres en una parte. Eso tiene consecuencias pero al final no se puede tomar decisiones. Su hubiese sido al principio de la temporada hubiese hecho cambios. Pero hay que tirar con lo mismo de siempre porque siempre ha ido bien”. Y añadió que “habría que cambiar porque el entrenador también se equivoca al cambiar a algún jugador de posición”. Cervera añadió que “no hay que hacer lo imposible y el otro día hicimos cosas que no se pueden hacer”. Espera que contra el Tenerife se vea un Cádiz más solvente “porque este equipo ha sido más la otra versión que la mostrada en Barcelona”.

El preparador cadista aseguró que “siempre he visto hambre en el vestuario. Los jugadores tienen esa intención de volver a pasar algo junto a la afición, pero el hambre no te lleva sino las cosas bien hechas”.

“El fútbol no tiene memoria, sólo es el presente y a nosotros en el entorno si no entramos sabemos el trabajo que se ha hecho. La temporada es buena aunque no entremos y si entramos será muy buena”, explicó Cervera.

El entrenador espera un partido disputado contra el Tenerife “porque conozco al club y a sus jugadores, son buenos profesionales. Tiene una buena plantilla y un buen equipo y seguro que vendrá a pelear. Conozco a la mayoría de los jugadores y no van a venir a otra cosa que no sea pelear. Querrán ganar. El Tenerife tiene un estilo con Etxeberria y con sus armas saldrán a ganar. Si saca el mismo equipo sale a ganar y el que está más presionado es el nuestro”.

Cervera se mantiene fiel a sus sistema. “El Cádiz cuanto menos ha ganado es cuando ha cambiado el estilo. Le quitamos la posesión del Barcelona B y corrimos cuatro kilómetros menos”, indicó el míster antes de decir que “al Cádiz desde fuera lo ven con una temporada espectacular y ahora lo ven como un equipo que cuando tiene que ganar le cuesta”.

Cervera negó que el equipo tenga presión. La presión la teníamos por llegar a los 50 puntos. La presión la ponéis vosotros”. Eso sí, no ocultó que el partido del domingo “es una final”.