La tercera posición es una realidad

Sankaré y Abdullah, bajas por sanción para la visita a Mallorca

Álvaro Cervera debe empezar a hacer cábalas para buscar la forma de cubrir las dos bajas seguras con las que el Cádiz deberá afrontar el encuentro del próximo domingo en Palma contra el Mallorca, primera salida de la segunda vuelta. El entrenador del conjunto amarillo no podrá contar ni con Sankaré ni con Abdullah, dos fijos en sus planes que se perderán la cita por sanción federativa. El defensa central senegalés no podrá medirse al cuadro balear porque ayer fue expulsado con doble amonestación, en ambos casos por considerar el árbitro excesivas sus entradas a un rival. Por su parte, el centrocampista comorense no podrá ser de la partida porque ha completado ciclo de cinco cartulinas amarillas al mostrársele la tarjeta en la segunda parte ante el Almería. Así pues, el técnico tendrá que recomponer su once inicial dando entrada a hombres menos habituales en el caso de la retaguardia, en donde ayer no desentonó lo más mínimo Servando junto a Aridane, aunque también Migue ha mostrado un buen nivel cuando se han precisado sus servicios. En cuanto al medio campo, el regreso de José Mari ayer en los últimos minutos podría darle la titularidad como compañero de Garrido, sin olvidar, claro está, a Eddy...