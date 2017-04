El técnico, expulsado por insultar a un jugador del cuadro alfarero

álvaro Cervera volverá a la grada para ver los partidos. Habrá que esperar pasa saber cuántos. El entrenador perdió los nervios en el alargue y fue expulsado un minuto antes del final. El colegiado Gorka Sagués Oscoz reflejó en el acta que expulsó a Cervera "dirigirse a un jugador adversario, en repetidas ocasiones y a voz en grito en los siguientes términos: "eres un hijo de puta". La caerá algún castigo y no será el primero. No pudo sentarse en el banquillo durante cuatro jornadas -los duelos ante Sevilla Atlético, Elche, Valladolid y Almería- tras ser sancionado después de ser expulsado en Córdoba.

El propio preparador cadista reconoció ayer su error y explicó su versión. "Me equivoqué. En una jugada de ataque hubo un lesionado del Alcorcón y tiramos el balón fuera. Después le pasó a rival y nadie la mandó fuera. Insulté a un jugador y me meterán una buena sanción".

El técnico añadió que "mi comportamiento ha sido ejemplar siempre, intento calmar a la gente que me rodea. Pero ahora me he equivocado, pero cuando los árbitros se equivocan no pasa nada nunca. Los árbitros no se ahorran nada". Pidió que midan igual los errores de los árbitros. "No solemos hablar de los árbitros, me expulsó bien porque me equivoqué en una jugada que al revés pasó. Me echaron. La gente se equivoca. Todos se equivocan".