El técnico elegirá entre 23 hombres

álvaro Cervera recupera efectivos hasta tal punto que tiene 23 jugadores para confeccionar la convocatoria. Nunca había tenido a tantos futbolistas disponibles en una misma jornada, por lo que tendrá que comerse el coco algo más lo habitual para elegir a los 18 que se llevará a Almería.

La enfermería empieza a vaciarse y ya sólo quedan dos pacientes. Uno, de larga duración, es Khalifa Sankaré, que todavía no ha debutado esta temporada tras ser operado de una rodilla el pasado verano. La situación del senegalés no es buena porque no consigue arrancar pese a los meses que lleva de recuperación.

Cervera explicó sobre el estado del defensa central que "lo mejor es preguntarle al médico. El futbolista está triste y nosotros también porque él pensaba que los plazos iban a ser más cortos de lo que están siendo. La pasada temporada jugó 35 partidos. Está trabajando para mejorar y está preocupado". No hay fecha para la vuelta de Sankaré a la actividad competitiva.

Otro, de reciente ingreso, es Rafidine Abdullah, que se tuvo que retirar durante la primera parte del encuentro contra el Rayo Vallecano al notar que se le dormía una pierna. El franco-comorense no ha podido trabajar con normalidad esta semana y está siendo sometido a distintas pruebas médicas para tratar de determinar el alcance exacto de su dolencia.

El resto de la plantilla está a disposición del entrenador. Rober Correa, Marcos Mauro, Jon Ander Garrido y Moha Traoré no pudieron luchar por un puesto para el último partido por problemas físicos de diversa índole pero esta semana se han ejercitado con el grupo y están en condiciones de jugar si el míster lo considera conveniente. El lateral derecho deja atrás unas molestias y compite con Carpio por el puesto. El que tiene menos opciones de formar parte de la expedición es el central argentino, que perdió la titularidad al sufrir una rotura fibrilar en el bíceps femoral de su pierna derecha en el choque contra el Osasuna disputado hace casi un mes, el tiempo que lleva sin competir. Le falta coger el ritmo adecuado para volver a pelear por una plaza en el eje de la zaga.

Garrido sí que tiene todas las papeletas para figurar entre los citados por Cervera al tratarse de una lesión de corta duración ya superada. Se retiró en el duelo copero contra el Betis por una sobrecarga muscular en una pierna que le impidió jugar ante el Rayo, aunque esta semana se ha empleado a fondo en las sesiones y está preparado. Su vuelta coincide además con la baja de otro medio -Abdullah-.

En el caso de Moha Traoré, el atacante causó una buena impresión en el partido contra el Betis, pero se resintió de sus molestias en un tobillo y no llegó a tiempo a la cita ante el cuadro vallecano. Ya está bien y ahora es el míster el que decide.