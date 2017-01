Dos tareas pendientes para el último día

El mercado de invierno llega hoy al último día y está abierta la posibilidad que se produzca algún movimiento más en la plantilla del Cádiz, aunque también existe la opción de que la plantilla se quedé como está. El club ha reforzado el equipo con tres incorporaciones (Jesús Imaz, Iván Malón y Eger Aketxe) y centra su esfuerzo en acelerar alguna salida, aunque queda poco tiempo. Dos son los frentes abiertos: Carlos Calvo y Gorka Santamaría.

El deseo de la entidad es deshacerse de Carlos Calvo, una labor nada fácil como ya quedó comprobado el pasado verano, cuando el madrileño se negó a abandonar el Cádiz pese a que los responsables de la parcela deportiva le comunicaron en reiteradas ocasiones que no contaban con sus servicios.

Llegó enero y el club volvió a plantear su marcha a Carlos Calvo, que de nuevo insiste en quedarse. El atacante dispuso de pocas oportunidades durante la primera vuelta -participó en tres encuentros- y la segunda se presenta aún más oscura para él con el aterrizaje de nuevos jugadores de vocación ofensiva. Para la entidad cadista no es fácil deshacerse de un futbolista al que le resta de contrato esta campaña y la siguiente. A ese contrato se agarra con fuerza el jugador fichado en el mercado de invierno de la pasada temporada por un largo periodo de dos cursos y medio. Todo puede pasar el último día de mercado, aunque su salida parece complicada.

En el caso de Santamaría, el delantero ha ido perdiendo protagonismo en el equipo y no lo tiene fácil en lo que resta de temporada vestido de amarillo y azul. Desde la apertura del mercado era uno de los señalados para poder salir pero no hay novedad. No sería extraño que el último día de enero diera un giro a su situación con un cambio de destino en busca de los minutos que no tiene en el Cádiz. El club no escondió que pretendía acometer en enero el fichaje de un ariete que se caracterice por la velocidad, con un perfil distinto al de Ortuño. Si sale el delantero vasco quizás habría una última oportunidad de una incorporación más arriba. Parece complicado, pero en el mundo del fútbol nunca se sabe.